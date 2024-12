Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vykopali si podzemní bunkr a v něm se zvesela vyráběl pervitin

KLADENSKO – Kriminalisté obvinili pět osob z drogové trestné činnosti, tři z nich skončili ve vazební věznici.

Zdárnou realizaci a velký úspěch opět sklidil kladenský toxi tým. Kladenští kriminalisté zadrželi celkem 5 osob ve věku od 25 do 55 let, které neoprávněně a opakovaně distribuovaly pervitin mnoha odběratelům. Mezi těmito distributory byli i dva výrobci drogy a jeden jejich pomocník, který poskytl pro výrobu pervitinu místnost. Pánové „vařili“ pervitin jak ve vnitřním prostoru, tak i venku, a na tom si nechali opravdu záležet. Kriminalisté jim jejich výdělečnou činnost zastavili a ve spolupráci se středočeskou zásahovou jednotkou a Leteckou službou Policie České republiky zadrželi ve vybudovaném venkovním podzemním bunkru na Slánsku tři osoby přímo při varu.

Na základě operativní činnosti se podařilo kladenským kriminalistům zjistit, že drogu vyráběli z pětice zadržených osob dva muži ve věku 45 a 55 let. Zatímco mladší z této dvojice od počátku roku 2024 opakovaně neoprávněně „vařil“ pervitin na Slánsku, a to ve vybudovaném podzemním bunkru, kde v tomto téměř dokonale skrytém prostoru proběhla výroba drogy nejméně třikrát, tak druhý, o deset let starší muž, pervitin vyráběl pravidelně minimálně od podzimu roku 2023, a to v prostorách kotelny obývaného objektu ve Slaném, které mu poskytl jeho pomocník, 52letý muž. Kotelna sloužila jak k výrobě drogy, tak k uschování veškerých věcí potřebných pro její výrobu – „laboratoř“, efedrin či pseudoefedrin a různé chemikálie. Dalším prostorem pro přechování chemikálií a jiných věcí sloužila garáž ve Slaném.

Při domovních prohlídkách na několika místech kriminalisté zajistili dvě „varny“, respektive veškeré věci potřebné pro výrobu drogy, jako jsou například tablety s obsahem efedrinu či pseudoefedrinu, mnoho různých chemikálií, plynové bomby a vařiče, plechové kanystry, digitální váhy, gumové rukavice, injekční stříkačky, zkumavky, skleněné baňky, igelitové uzavíratelné sáčky prázdné i naplněné sypkým materiálem, teploměry, hadice a spoustu dalších.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti těmto pěti osobám trestní stíhání a obvinila je ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Tři z obviněných jsou stíháni vazebně, zbylí dva jsou stíháni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětím svobody v délce trvání od jednoho roku do deseti let.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

13. prosince 2024

vytisknout e-mailem