Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vykolejený vlak

Jeden vůz historické vlakové soupravy vykolejil. 

V neděli 26. října 2025 po půl páté odpoledne jsme vyjížděli k vykolejenému historickému vlaku v Přerově. Prostřední vůz vlakové soupravy, složené ze třech vozů, jedoucí z Přerova na obec Prosenice, po přejetí železničního mostu nad řekou Bečva vykolejil. Ve vlaku cestovalo 23 osob a nikdo nebyl zraněn. Pětadvacetiletý strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Prověřujeme, jestli za nehodou nestálo přehlédnutí signalizačního zařízení. Při průjezdu z koleje č. 2 na kolej č. 1 došlo k vykolejení druhého vozu. Škoda byla předběžně odhadnuta na 2,7 milionu korun. Z toho 1,7 milionu korun na infrastruktuře železnice a 1 milion korun na vlakové soupravě. Pokud by se prokázala vina na straně strojvůdce, hrozil by mu za přečin obecné ohrožení z nedbalosti trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Případem se zabývají přerovští kriminalisté.

por. Mgr. Libor Hejtman
27. října 2025

