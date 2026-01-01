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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vyjel mimo silnici a narazil do stromu

Řidič na Semilsku při projíždění zatáčky vyjel mimo silnici, kde narazil do stromu. 

Minulý týden v pátek v noci několik málo minut před půl jedenáctou hodinou se stala dopravní nehoda na Semilsku v katastru obce Bítouchov. Řidič s vozidlem Škoda Octavia jel po silnici třetí třídy ve směru od Bítouchova do Semil, kde při průjezdu levotočivou zatáčkou v klesání vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do stromu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Provedenou dechovou zkouškou policisté v dechu řidiče havarovaného vozidla ovšem naměřili hodnotu alkoholu 2,22 promile. Ten však policistům uvedl to, že alkohol požil až po dopravní nehodě. Po provedeném poučení pak souhlasil s provedením lékařského vyšetření, které bylo spojeno s odběrem krve. Policisté mu také zadrželi řidičský průkaz. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Semilech.


8. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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