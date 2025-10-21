Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Vyjednávání skončilo policejním zákrokem
Taktické cvičení prověřilo koordinaci a spolupráci policejních hlídek, řídícího štábu a krizových vyjednavačů.
V uplynulých dnech se v České Třebové uskutečnilo taktické cvičení, do kterého se kromě prvosledových a dalších hlídek zapojili zejména krizoví vyjednavači. Téma cvičení ani scénář nikdo z účastníků, kromě figurantů, předem neznal. Tři ozbrojení pachatelé se vloupali do chaty, kde se ukryli společně se dvěma rukojmími. Následovalo oznámení na linku 158 ze strany náhodného svědka, postupný příjezd policejních hlídek, obklíčení chaty a žádost o krizové vyjednavače. Několikahodinové vyjednávání skončilo propuštěním obou žen. Jeden z pachatelů se marně pokusil o útěk, druhý se policistům vzdal a pro posledního z nich si policisté došli do chaty, kde proti němu použili služební zbraň.
Cílem taktického cvičení bylo prověřit koordinaci a spolupráci jednotlivých policejních útvarů, řídícího štábu a krizových vyjednavačů Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.
Touto cestou bychom rádi poděkovali městu Česká Třebová a Sboru dobrovolných hasičů Parník za poskytnutou součinnost a zázemí.
por. Mgr. Iveta Kopecká