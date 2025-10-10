Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vyjádření policie
K incidentu žáka s neznámou osobou na jedné z litoměřických základních škol.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuální situaci v souvislosti s incidentem žáka s cizí osobou z minulého týdne, ke kterému mělo dojít v jednom ze školských zařízení v Litoměřicích.
Dle sdělení vedení Policie ČR v Litoměřicích se nepotvrdilo žádné nebezpečí pro děti ani pokus o únos. Policie událost prověřila a do současné doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, který by mohly potvrdit, že mohlo dojít k pokusu o únos dítěte.
Přesto byla preventivně zvýšena přítomnost policie v okolích škol, aby byl zajištěn maximální pocit bezpečí pro děti i rodiče.
O jakýchkoli dalších důležitých skutečnostech Vás budeme neprodleně informovat.
Co můžeme doporučit? Aby rodiče informovali své děti o bezpečném chování při setkání s cizím člověkem.
- Od cizích osob nebrat žádné dárky ani potraviny.
- Pozvání na návštěvu bytu či jiných míst cizí osobou – vždy odmítnout.
- S cizí osobou nikam nechodit.
- Od cizích osob dodržovat bezpečný odstup.
- Nesedat do motorového vozidla s neznámou osobou.
- Při cestě do školy nebo ze školy chodit bezpečnou cestou.
- Při chůzi se vyhýbat opuštěným místům.
- Nikomu neříkat adresu bydliště ani podrobnosti o rodině.
- Neříkat, že jsem sám/a doma.
- Do bytu nezvat cizí osoby, jen se souhlasem rodičů.
- Při setkání s podezřelou osobou se dostat co nejrychleji z místa, utéci mezi více lidí a zavolat na linku 158.
- Pokud by se dítě setkalo s podezřelými nabídkami od cizích osob, neprodleně telefonujte na linku Policie ČR číslo 158.
10. října 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje