Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyjádření policie

K incidentu žáka s neznámou osobou na jedné z litoměřických základních škol. 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuální situaci v souvislosti s incidentem žáka s cizí osobou z minulého týdne, ke kterému mělo dojít v jednom ze školských zařízení v Litoměřicích.
Dle sdělení vedení Policie ČR v Litoměřicích se nepotvrdilo žádné nebezpečí pro děti ani pokus o únos. Policie událost prověřila a do současné doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, který by mohly potvrdit, že mohlo dojít k pokusu o únos dítěte.
Přesto byla preventivně zvýšena přítomnost policie v okolích škol, aby byl zajištěn maximální pocit bezpečí pro děti i rodiče.
O jakýchkoli dalších důležitých skutečnostech Vás budeme neprodleně informovat.

Co můžeme doporučit? Aby rodiče informovali své děti o bezpečném chování při setkání s cizím člověkem.

  •  Od cizích osob nebrat žádné dárky ani potraviny.
  •  Pozvání na návštěvu bytu či jiných míst cizí osobou – vždy odmítnout.
  •  S cizí osobou nikam nechodit.
  •  Od cizích osob dodržovat bezpečný odstup.
  •  Nesedat do motorového vozidla s neznámou osobou.
  •  Při cestě do školy nebo ze školy chodit bezpečnou cestou.
  •  Při chůzi se vyhýbat opuštěným místům.
  •  Nikomu neříkat adresu bydliště ani podrobnosti o rodině.
  •  Neříkat, že jsem sám/a doma.
  •  Do bytu nezvat cizí osoby, jen se souhlasem rodičů.
  •  Při setkání s podezřelou osobou se dostat co nejrychleji z místa, utéci mezi více lidí a zavolat na linku 158.
  •  Pokud by se dítě setkalo s podezřelými nabídkami od cizích osob, neprodleně telefonujte na linku Policie ČR číslo 158.

10. října 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 