Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyjádření k protiprávnímu jednání řidiče na náměstí Republiky v Plzni

PLZEŇ - K události ze dne 18. května, kdy na náměstí Republiky v Plzni došlo k dopravní nehodě cizince a která vzbudila ve veřejném prostoru velkou pozornost, bychom opětovně chtěli vyjádřit naše stanovisko.

Předmětnou dopravní nehodou, která byla na místě vyřízena v příkazním řízení uložením blokové pokuty ve výši 1 500,- Kč, což je, podotýkáme, nejvyšší možná sankce, kterou lze při vyřízení tohoto přestupkového jednání na místě uložit, jsme se z vlastní iniciativy znovu zabývali, a to v rámci jejího přezkumu z důvodu zjištění případného pochybení při jejím vyřízení. Nyní můžeme konstatovat, že provedeným přezkumem nebylo zjištěno, že by byla věc chybně vyřešena, tedy ani nesprávně právně kvalifikována. To, že se nejedná o trestný čin, přičemž byl ve veřejném prostoru nejvíce zmiňován přečin obecného ohrožení, nebylo shledáno námi ani státním zástupcem, se kterým jsme tuto věc rovněž konzultovali. K šetření této dopravní nehody ještě uvádíme, že u řidiče byla na místě provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, stejně tak jako orientační test na omamné a psychotropní látky, obě tyto zkoušky byly s negativním výsledkem.

Již dříve jsme také sdělili, že se zabýváme i dalšími okolnostmi, které této dopravní nehodě předcházely, a to na základě vyhodnocování kamerových záznamů. Rovněž jsme informovali o tom, že jsme zaevidovali přestupková jednání na úseku dopravy a že se jejich šetřením nadále zabýváme. V této souvislosti jsme dnes oznámili na věcně a místně příslušný správní orgán, tedy Magistrát města Plzně, celkem 6 dalších přestupků tohoto řidiče k jejich dalšímu vyřízení. Konkrétně se jedná o nerespektování dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“, porušení zákazu vjezdu všech motorových vozidel, jízda v protisměru, zastavení vozidla v prostoru autobusové zastávky, dále neoprávněné užití výstražných světel a neužití ukazatele ke změně směru jízdy při zajíždění k okraji vozovky.

Pod články v mediálním prostoru a některými příspěvky na sociálních sítích jsme se setkali s komentáři diskutujících, že jsme při řešení těchto případů protiprávního jednání postupovali shovívavěji, a to s ohledem na cizí státní příslušnost tohoto řidiče. Taková tvrzení jednoznačně odmítáme a ujišťujeme veřejnost, že se při stanovení právní kvalifikace řídíme výhradně platnou legislativou a ne státní příslušností jednotlivých osob. Právní normy a postihy, které se pojí s jejich nedodržováním, platí na území České republiky pro všechny stejně, ať se již jedná o naše spoluobčany či cizince.



mjr. Mgr. Pavla Burešová

9. června 2025

vytisknout e-mailem