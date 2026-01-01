Vyjádření k obvinění dálničních policistů z Domašova
V návaznosti na sdělení obvinění policistům dálničního oddělení Domašov vydáváme následující vyjádření.
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje poskytlo součinnost při prověřování případu Generální inspekci bezpečnostních sborů, současně přijalo preventivní opatření včetně posílení kontrolní činnosti. Obvinění policisté z dálničního oddělení Domašov byli služebním funkcionářem do ukončení případu zproštěni výkonu služby. Případ je z roku 2022, mnozí obvinění tak již nejsou v řadách jihomoravských dopravních policistů. Na oddělení je v průběhu času nahradili noví kolegové. Výkon služby na dálničním oddělení v Domašově je tak zajištěn.
por. David Chaloupka, 2. dubna 2026