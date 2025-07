Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyjádření k incidentům na náměstí Republiky v Plzni

PLZEŇ - V rámci bezpečnostního opatření v souvislosti s konáním festivalu romské kultury jsme řešili dva konflikty, které jsou kvalifikovány v rovině přestupků.

V sobotu 5. července proběhl na náměstí Republiky v Plzni festival romské kultury s názvem ARA FEST. V souvislosti s jeho konáním jsme, tak jako v jiných případech, s ohledem na zajištění veřejného pořádku připravili bezpečnostní opatření, kterého se zúčastnili policisté napříč jednotlivými články Městského ředitelství policie Plzeň posíleni např. také o kolegy ze speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Po skončení této akce, krátce po 22. hodině, došlo ke konfliktu mezi dvěma návštěvníky, kteří si měli nejprve verbálně nadávat a následně se i napadat. Konfliktu chtělo zabránit i několik dalších osob, které se festivalu účastnily. Ihned na to se na místo dostavili policisté, kteří situaci zklidnili a z místa převezli na obvodní oddělení dva zajištěné muže a další dvě osoby v roli svědků. Z preventivních důvodů, zejména s ohledem na to, aby situace neeskalovala, dorazily na místo také další hlídky, které byly do bezpečnostního opatření zapojeny, a to včetně kolegů ze zásahové jednotky. Situace se na místě uklidnila a na náměstí již nedocházelo k žádnému dalšímu narušení veřejného pořádku.

O něco později, rovněž ale po ukončení festivalu, došlo u jiné skupinky osob, která se akce zúčastnila, k dalšímu menšímu konfliktu mezi dvěma muži. I ti byli převezeni k podání vysvětlení na policejní služebnu.

Obě tyto události se obešly bez zranění osob a jsou šetřeny v rovině přestupkového jednání, a to konkrétně jako přestupky proti občanskému soužití. Pokud nedojde k jejich překvalifikování, budou oznámeny na příslušný správní orgán k dalšímu projednání.

Závěrem podotýkáme, že žádné významné narušení veřejného pořádku jsme v souvislosti s přijatým bezpečnostním opatřením na náměstí Republiky v Plzni neřešili.

mjr. Pavla Burešová

6. července 2025

vytisknout e-mailem