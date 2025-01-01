Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vyjádření k incidentu v Dobré na Frýdecko-Místecku

Policisté na událost okamžitě zareagovali a odcházejícího muže zadrželi. 

Dnes, v pondělí 1. září 2025 po 16. hodině, došlo v Dobré na Frýdecko-Místecku k incidentu v souvislosti se zde probíhající volební kampaní pana Andreje Babiše. Muž seniorského věku měl politika udeřit do oblasti hlavy francouzskou berlí a z místa odejít. Pan Babiš měl být převezen k ošetření, zdravotníci byli na místo voláni rovněž k ženě, která měla při incidentu také utrpět zranění.

Policisté, kteří standardně vykonávají v souvislosti s obdobnými akcemi v jejich blízkosti výkon služby, na událost okamžitě zareagovali a odcházejícího muže zadrželi. Kriminalisté realizují procesní úkony, vyslýchají svědky a budou v tom i nadále pokračovat, rovněž tak ve vyhodnocování všech informací souvisejících s touto věcí. Muž je podezřelý z výtržnictví, právní kvalifikace může být rozšířena v návaznosti na následně zjištěné skutečnosti.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 1. září 2025

