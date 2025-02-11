Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výhružka o uložení bomby se naštěstí nepotvrdila
Po přijetí anonymního oznámení o uložení bomby v jednom z jabloneckých klubů provedli policisté evakuaci přibližně 150 osob a důkladnou prohlídku celého objektu.
V noci na dnešek krátce před půl dvanáctou hodinou policisté na lince 158 přijali anonymní oznámení o uložení bomby v jednom z klubů v Jablonci nad Nisou, kde v té době probíhala zábava, které se účastnilo mnoho osob. Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky včetně psovodů se služebními psy, a to i se specialistou na vyhledávání výbušnin. Z objektu bylo následně evakuováno přibližně 150 osob, pro které byl na nezbytně nutnou dobu i přistaven evakuační autobus Hasičského záchranného sboru. Při prováděných bezpečnostních opatřeních s policisty také spolupracovali strážníci městské policie.
Během důkladné prohlídky celého objektu policisté žádnou výbušninu nenašli a krátce před jednou hodinou se mohli návštěvníci klubu vrátit zpět dovnitř a pokračovat v započaté zábavě.
Jablonečtí kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na tři roky.
2. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí