Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vyhrožovat smrtí se nevyplácí
Kriminalisté sdělili obvinění 42 letému muži z Lounska.
Před nedávnem se kriminalisté a policisté z lounského územního odboru začali zabývat případem nebezpečného vyhrožování, které vzbudilo obavu v 79 leté ženě z obce nedaleko Loun.
Té se tou dobou neznámý pachatel dobýval do domu, přičemž poškodil skleněné výplně vchodových dveří a dveře samotné. V moment, kdy se měla žena dotázat, kdo je za dveřmi, tak se ozvala jen výhružka smrtí nejen jí, ale i jejímu potomkovi. Z tohoto důvodu zavolala na tísňovou linku, načež se dle našich informací neznámý muž dal na útěk. Ten svým jednáním způsobil škodu poškozením 18 tisíc korun, ale i značné rozrušení ženy.
Policisté dorazili na místo do pár minut od oznámení, nicméně neznámý muž byl již neznámo kde, a proto důkladným šetřením zjišťovali skutečnosti vedoucí k určité osobě. Mezitím bylo nutné přivolání zdravotnické záchranné služby, a sice kvůli stavu šokované ženy. Nyní toto jednání klade komisařka za vinu dvaačtyřicetiletému muži, který si vyslechl sdělení obvinění za poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožovaní. Pakliže jej uzná soud vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok.
3. listopadu 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje