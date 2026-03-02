Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Vyhrožoval zapálením domu
Pětadvacetiletý muž vnikl na pozemek a vyhrožoval obyvatelům domu, soud ho za toto jednání poslal do vazby.
Tachovští kriminalisté se zabývají případem, ke kterému došlo v uplynulých dnech. Podle dosud zjištěných skutečností v jedné z obcí na Tachovsku přelezl pětadvacetiletý muž bránu a vnikl bez svolení na pozemek patřícímu k jednomu z domů. Zde umístil 2 ručně psané vzkazy na vozidla, která byla na pozemku zaparkovaná. Poté z místa odešel.
Následující den v dopoledních hodinách se k domu vrátil a jeho obyvatelce, se kterou ho v minulosti pojil příbuzenský vztah, psal výhružné textové zprávy, že pokud nepřijde ke vstupní bráně, poškodí ji. Poté, co 37letá žena k bráně sešla, jí muž předal 2 ručně psané vzkazy týkající se jeho bývalé přítelkyně. Při tom držel v ruce basebalovou pálku. Následně bránu poškodil a opět vešel na pozemek. Odložil pálku a do ruky vzal skleněnou nádobu s neznámou látkou, v jejímž hrdle byla vložena tkanina. V druhé ruce držel zapalovač, který zapálil a ženě vyhrožoval, že podpálí dům. Když z pozemku odešel, žena v obavě o svůj život přivolala policisty. Muž navíc stále vyhrožoval, že ublíží jejímu příteli. Policisté z obvodního oddělení Tachov ihned vyjeli na místo a agresora během deseti minut zadrželi. Při osobní prohlídce u něj kromě výše uvedených věcí nalezli i nůž, další 2 nádoby připomínající zápalné lahve a lahev s tekutým podpalovačem. Provedená dechová zkouška i test na přítomnost jiných návykových látek v těle byly u zadrženého muže negativní. Noc strávil v policejní cele a celou věc si převzali kriminalisté. Následující den policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu vydírání spáchaném v souběhu s přečinem porušování domovní svobody. Státnímu zástupci také podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval.
por. Bc. Iva Vršecká
2. března 2026