Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhrožoval zabitím mačetou
Doma měl opravdu uschované dvě mačety. Nyní mu hrozí až tříleté vězení.
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.
Obviněný měl v pondělí 25. srpna letošního roku krátce po deváté hodině dopoledne vyřvávat před panelovým domem v Habartově různé vulgarismy. Z okna svého bytu ho měl okřiknout šestadvacetiletý muž s tím, aby přestal sprostě nadávat a odešel, protože má doma malé děti a ty jeho nadávky slyší.
Čtyřiačtyřicetiletý muž, který byl zjevně pod vlivem omamných a psychotropních látek, začal okamžitě šestadvacetiletému muži sprostě nadávat a vyhrožovat tím, že si dojde domů pro mačetu, vrátí se a mačetou usmrtí jeho i jeho děti. Po chvíli svého agresivního jednání zanechal a odešel domů, kde bydlí společně se svou matkou, a kde ho následně přivolaná policejní hlídka zadržela.
Při zadržení čtyřiačtyřicetiletého muže bylo zjištěno, že v bytové jednotce má opravdu uschované dvě mačety.
Po provedených úkonech byl muž vzat na vazbu.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Jakub Kopřiva
29. 8. 2025