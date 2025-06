Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyhrožoval útokem nejen na vlakové nádraží

Pražští kriminalisté objasnili díky spolupráci se zahraničními kolegy za pár hodin výhružku násilným útokem na Hlavní nádraží v Praze.

V polovině června jsme od zahraničních kolegů přijali poznatek o muži cizí státní příslušnosti, který se písemně svěřuje o myšlenkách umístit nástražný výbušný systém v Praze na Hlavním nádraží a následně provést náhodný násilný útok na veřejnosti. Díky okamžitému šetření policistů se podařilo zjistit adresu pobytu osoby, která se v tu dobu nacházela v jednom z pražských hotelů. Na místo byla ihned vyslána hlídka pohotovostní motorizované jednotky. Policisté provedli na místě potřebné šetření, kdy bylo především zapotřebí zjistit, zda se skutečně jedná o osobu, která prověřované výhružky psala. Poté co hledaného muže na místě vypátrali a ověřili jeho totožnost jej předali k dalším úkonům kriminalistům. Na základě bezprostředně provedeného psychiatrického vyšetření nebylo zjištěno, že by muž trpěl akutní psychickou poruchou, byl si tak zcela vědom svého konání. Tentýž den kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení a muži sdělili podezření z trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Muž se k celé události vyjádřil tak, že by svoji výhružku nerealizoval a že si v danou chvíli neuvědomoval vážnost svých výroků. Motivací jeho jednání měla být údajně nenávist vůči českému národu. Soud muži již uložit trest vyhoštění s trváním dva roky, propadnutí věci a dále trest odnětí svobody podmíněně na 24 měsíců.

por. Kristýna Zelinková- 23. června 2025

Související dokumenty Vypátrání osoby.mp4

Velikost souboru: 81,7 MB / formát MP4

