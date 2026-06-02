Vyhrožoval smrtí

Policisté pátrají po neznámém muži, který jinému vyhrožoval usmrcením. 

Na konci dubna, po osmé hodině večerní, došlo v ulici Ve Střešovičkách v Praze 6, k nepochopitelnému jednání. Neznámý muž tam oslovil poškozeného a následně mu začal bezdůvodně vyhrožovat zmlácením a ustřelením hlavy. Toto jednání neustále opakoval a vybízel poškozeného, aby s ním šel za roh, kde nejsou žádné kamery. Agresor ještě chvíli napadeného sledoval a poté odešel neznámo kam. 

Celým případem se zabývají policisté z místního oddělení Břevnov, kteří po neznámém muži pátrají. Jelikož se jim ho do současné chvíle nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. V rámci šetření zajistili kamerové záznamy, které podezřelého muže velmi dobře zachytily v metru. Pokud ho na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158. 

Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až roční pobyt za mřížemi. 

por. Richard Hrdina
2. června 2026

