Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vyhrožoval s nožem v ruce
Policista v osobním volnu zasáhl a zneškodnil agresivního muže.
V pátek 20. února krátce před jedenáctou hodinou večerní se na ulici Gagarinova v Šumperku odehrál nebezpečný incident, který naštěstí skončil bez vážných následků. Na uvedeném místě se pohyboval s nožem v ruce zjevně opilý 51letý muž a kolemjdoucím vyhrožoval zabitím. Jedním z poškozených, vůči kterým byly výhrůžky namířeny byl i policista nprap. Martin Piták sloužící na Inspektorátu cizinecké policie Praha Ruzyně, konkrétně oddělení ochrany letiště, který si užíval zaslouženého volna mezi službami. Na nic nečekal a rychle, bez zaváhání, jednal. Podezřelému se ústně prokázal, že je příslušník policie a vyzval ho k zanechání jednání a to opakovaně, protože muž na ně nereagoval. Vzhledem k těmto okolnostem použil zákonný donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou zbraní a podezřelého následně za pomoci hmatů a chvatů svedl na zem. Služební zbraň mohou policisté na základě schválení svých nadřízených nosit i v době osobního volna, jak tomu bylo i v tomto případě. Mezitím již o probíhajícím incidentu informovala operační středisko svědkyně a hlídka policistů byla vyslána na místo oznámení. Zadrženého a podezřelého muže si policisté od svého kolegy převzali a převezli do nemocnice na ošetření, protože byl při zákroku lehce zraněn v oblasti nosu. Po ošetření pokračovala cesta na služebnu, kde agresor skončil v cele. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,27 promile. Po noci strávené v cele mu hned následující den bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu výtržnictví, za který mu lze dle trestního zákoníku uložit až dvouletý trest odnětí svobody. Po provedení všech úkonů byl podezřelý z režimu zadržení v odpoledních hodinách propuštěn na svobodu.
Policejní služba znamená být připraven zasáhnout a rychle se rozhodnout ve správný okamžik a bez ohledu na vlastní riziko jednat v zájmu ochrany občanů. Tak tomu bylo i v tomto případě, kdy kolega nprap. Martin Piták zasáhl a zákrok dotáhl do úspěšného konce. Nebyl to ale jeho ojedinělý náročný zákrok za dobu, co slouží u policie. Na podzim roku 2022 v rozmezí několika dnů zasahoval s kolegou u dvou případů, při nichž šlo o život. V prvním případě se jednalo o vraždu v obci Velké Losiny a ve druhém o pokus dvojnásobné vraždy v Postřelmově. Za svoji odvahu a osobní nasazení obdržel v květnu 2023 se svým kolegou na Pražském hradě ocenění za Čin roku v anketě Policista roku.
por. Mgr. Miluše Zajícová
24. února 2026
policista v době přebírání ocenění