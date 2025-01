Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vyhrožoval občanům i policistovi

TRUTNOVSKO - Nocoval na záchytce a v současné době je ve vazbě.

Policisté ze Žacléře byli v úterý 7. ledna 2025 před 20. hodinou přivoláni do místní restaurace a to z důvodu opilého a agresivního muže na místě, který před příchodem do zařízení navíc vyhrožoval dalším třem lidem ve městě.



Policisté po příjezdu osobní znalostí muže ztotožnili, kterého následně zadrželi a to z důvodu jeho pokračujícího protiprávního jednání. Dále se ho rozhodli eskortovat na policejní oddělení v Trutnově, kdy v průběhu eskorty 37letý muž verbálně napadal policisty a jednomu z nich vyhrožoval dokonce likvidací, což v něm vzbudilo důvodnou obavu o jeho život. Navíc ho ve služebním vozidle zezadu kopl do ruky, přičemž v důsledku tohoto jednání přejeli na namrzlé vozovce do protisměru, kde naštěstí nic nejelo a nedošlo k dopravní nehodě. Z Trutnova ho policisté poté eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici, kde strávil noc a druhý den ráno jej eskortovali zpět k provedení dalších procesních úkonů.

Policista vyhledal lékařské ošetření, po kterém byl propuštěn.

Policejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu vydírání, násilí proti úřední osobě a dále z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Obviněnému dále klademe za vinu, že od 17. hodiny do doby jeho zadržení požadoval po náhodných mužích odvoz do Prahy, což odmítli, načež jim vyhrožoval újmou na zdraví, kdy se choval velmi agresivně a své jednání vůči nim dále stupňoval.

Jelikož muž byl zjevně v podnapilém stavu, kdy u něho provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 1,93 promile, v nich vzbudilo obavu v naplnění vyslovených výhružek.

Jedná se o uživatele alkoholu a drog, který byl již 4x odsouzen a naposledy brány věznice opustil v září loňského roku.

Policejní komisař ve čtvrtek k rukám státního zástupce zaslal podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově v pátek akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí 4 roky ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

12.1.2025, 8:30

