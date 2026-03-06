Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vyhrožoval nemocnici v Šumperku
Přibližně pět hodin trvalo policistům k odhalení autora anonymního výhružného telefonátu.
Ve středu po 15:00 hodině kontaktoval jedno z pracovišť šumperské nemocnice neznámý muž a dožadoval se receptu na léky na spaní. Vzhledem k tomu, že s žádostí neuspěl, protože byl odkázán na svého obvodního lékaře, začal vyhrožovat, že následující den vyhodí nemocnici do povětří.
Na základě tohoto oznámení začalo intenzivní pátrání po neznámém anonymním muži. Přibližně po pěti hodinách usilovné a systematické práce, při které byly prověřeny všechny dostupné informace, se podařilo podezřelou osobu ustanovit a následně zadržet. Zadržení provedli kolegové ze sousedního kraje, protože podezřelý má trvalé bydliště v Pardubickém kraji. Poté byl eskortován na služebnu v Šumperku, kde s ním byly provedeny potřebné úkony. Hned následující den mu bylo sděleno obvinění z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který mu může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody. Trestní stíhání obviněného 30letého muže je vedeno na svobodě.
por. Mgr. Miluše Zajícová
6. března 2026