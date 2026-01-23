Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vyhrožoval doma zabitím
Muž napadl rodinné příslušníky, kterým vyhrožoval zabitím a podpálením domu. Skončil ve vazbě.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání osmadvacetiletého muže z Přerovska pro podezření ze spáchání pěti trestných činů, a to pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, dále pro zvlášť závažný zločin loupež, a přečinů nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný muž skončil ve vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.
V úterý 20. ledna 2026 po osmnácté hodině jsme přijali oznámení od padesátileté ženy, kterou měl doma v obci Lipník nad Bečvou, část Trnávka napadnout její osmadvacetiletý syn. Policisté na místě zjistili, že útočník fyzicky napadl nejen matku, ale i bratra a jednadvacetiletou ženu přítomnou na místě. Této mladé ženě, která skončila v olomoucké nemocnici, navíc po napadení odcizil batoh s peněženkou a mobilním telefonem. Než z domu agresor odjel, všem doma vyhrožoval zabitím a podpálením domu, až se vrátí. Poté z místa ujel vozidlem Mitsubishi Outlander. Policisté po něm začali pátrat.
Zhruba po třech hodinách se útočník s vozidlem vracel k domu, a když zahlédl dva kriminalisty hovořící s další osobou, jak stojí u služebního vozidla v civilním provedení, sešlápl plyn a na jednoho policistu a jednoho civilistu úmyslně najel. Oba muži stačili před najíždějícím vozidlem uskočit. Útočník z místa ujel a policisté jej během pár hodin vypátrali a zadrželi.
Obviněný muž byl v minulosti třikrát odsouzen pro různorodou trestnou činnost, násilnou, majetkovou i obecně ohrožující. Také má platný zákaz řízení motorových vozidel.
por. Mgr. Libor Hejtman
23. ledna 2026