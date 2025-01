Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyhrožoval a nakonec svým prarodičům ublížil

LOUNSKO – Nedostal od prarodičů peníze, a tak nastal problém.

Vše začalo celkem nevinně, a to minulé pondělí, zhruba kolem deváté večer v Žatci. Vnuk si měl ke své babičce a dědovi přijít pro peníze, aby splatil dluh. Jenže ve chvíli, kdy prarodiče odmítli další peníze vydat svému pětatřicetiletému blízkému, strhla se mela. Dle našich informací sdělil, že je zabije, pokud peníze nedostane. Slovní “přestřelku“ následovalo fyzické napadení 83 letého dědečka, poté i 81 leté babičky. Fyzické napadání mělo být vedeno strkanci, údery, ale i kopy do žeber. Následně měl dotyčný mladík jít do kuchyně a vzít nůž, přičemž seniorovi vyhrožovat smrtí. Osmdesátitříletému muži se podařilo vnuka odzbrojit a vzít si na obranu židli. To samé mělo napadnout agresora, který z židle ulomil jednu nohu a tou měl udeřit postaršího pána do oblasti hlavy. Mezitím na místo dorazilo několik policejních hlídek, které se podařilo napadenému v nezbystřeném okamžiku zavolat. Strážci zákona penězchtivého muže z Chomutovska zadrželi a poskytli první pomoc poškozeným. U jednoho z prarodičů způsobená zranění si vyžádala hospitalizaci.

Dotyčný muž, který přišel pod vlivem k postaršímu páru na účelnou návštěvu, si následující noc pobyl v jedné z cel předběžného zadržení a ráno si vyslechl sdělení obvinění ze tří trestných činů. Jednalo se o nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví a loupež. Na základě podnětu lounských kriminalistů si do rozsudku soudu pobude ve vazební věznici a v případě uznání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

O takovém či podobném jednání vůči příbuzným se policisté bohužel dozvídají mnohdy až ve chvíli, kdy dojde na vyhrocení situace a pachatel užije i fyzické násilí. Do doby, než se tak stane, tak se oběti většinou na policii (například ze strachu nebo studu) neobrátí a nechávají se vydírat. Kromě toho, že přichází o své peníze, tak zažívají neustálý strach a psychické útrapy. Navíc se vystavují riziku, že jejich potomek (nebo jiný příbuzný, případně „přítel“) začne být časem ještě agresivnější a mohl by jim i fyzicky ublížit.

Proto pokud se Vám (či někomu v okolí) něco takového děje, neváhejte a obraťte se na nás. O svých finančních prostředcích či majetku máte právo rozhodovat Vy a nikdo nemá právo Vám ubližovat…

20. ledna 2025

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

