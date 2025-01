Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vyhodnocení trestné činnosti za rok 2024

OLOMOUCKÝ KRAJ – V roce 2024 klesl počet trestných činů o 4,5%.

V Olomouckém kraji policisté šetřili 8 805 trestných činů, což bylo o 419 skutků méně než v roce 2023. To řadí Olomoucký kraj na sedmé místo v pořadí ze všech čtrnácti krajů. Stejnou příčku sdílí i co se týká objasněnosti, která dosáhla bezmála 55 %. Přestože majetková kriminalita oproti předchozímu roku klesla, stále měla největší podíl na trestné činnosti, a to se 4 035 skutky. Naopak nejmenší byla mravnostní kriminalita se 159 případy. Počet vražd či pokusů vražd vloni stoupl o jednu, celkem na šest a stejně jako v dřívějších letech se je všechny podařilo kriminalistům objasnit. Stoupl i počet případů v kyberprostoru. Těch jsme v roce 2024 šetřili 1 336, což bylo o 89 více než v roce 2023. Jejich objasněnost se nám podařila zvýšit. Nejčastějším trestným činem v online prostoru byl podvod.

Podrobnější zprávu o vyhodnocení trestné činnosti za rok 2024 naleznete v příloze.

por. Mgr. Libor Hejtman

30. ledna 2025

