Vyhodnocení letních prázdnin a závěrečné dopravně bezpečnostní akci z pohledu dopravní policie
Letní prázdniny si na českých silnicích dle předběžných výsledků vyžádaly 96 lidských životů. Přestože celkový počet nehod i těžkých zranění meziročně klesl, čísla jsou stále varovná. Jelikož je poslední prázdninový víkend již z dlouhodobého hlediska jeden z rizikových, nasadili jsme napříč republikou stovky policistů, kteří se zaměřili na nejčastější příčiny vážných nehod.
O prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v České republice 96 lidí, což je o 8 více než ve stejném období loňského roku. Počtem obětí byly letošní prázdniny nejtragičtější od roku 2021, kdy jsme na silnicích zaznamenali 100 obětí. Na poslední prázdninový víkend jsme proto avizovali rozsáhlou bezpečnostní akci zaměřenou na dodržování pravidel.
Mezi oběťmi výrazně přibylo cyklistů a chodců. Letos při nehodách zemřelo 14 cyklistů, což je o šest více než loni, a 10 chodců, což je dvojnásobek loňského počtu. Naopak u motorkářů evidujeme pokles, letos jich při nehodách přišlo o život 21, což je o osm méně než v loňském roce.
Od začátku letošního roku si nehody na našich silnicích podle předběžných údajů vyžádaly 277 lidských životů, tedy o 16 méně než loni. Celkově jsme od ledna do konce srpna řešili více než 55 tisíc nehod, což je o přibližně 5700 méně než za stejné období loňského roku.
Na poslední prázdninový víkend, který je z dlouhodobého hlediska považován za jeden z nejrizikovějších, jsme napříč republikou nasadili stovky policistů. Jejich kontroly se zaměřily na nejčastější příčiny vážných nehod a zároveň na přestupky, které patří k těm nejrizikovějším. Během tří dnů zjistili policisté téměř čtyři tisíce dopravních přestupků a zkontrolovali více než sedmnáct tisíc vozidel. Nejvíce se jednalo o překročení nejvyšší dovolené rychlosti celkem 1 787 případů (z toho 1 195 v obci a 592 mimo obec). Velký počet zjištěných přestupků souvisel také s technickým stavem vozidel (564), způsobem jízdy (424 z toho 80 jízda v jizdních pruzích), nepoužíváním bezpečnostních pásů a zádržných systémů (274) či držením hovorového zařízení za jízdy (227). Nemalý podíl představovaly i případy, kdy řidiči usedli za volant po požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Současně bylo zjištěno 91 případů požití alkoholu a 25 případů požití jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel. Policisté dále ve 128 případech vybrali poplatky za neuhrazené pokuty v celkové výši 324 tisíc korun.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR
1. září 2025