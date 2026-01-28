Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Moravskoslezském kraji
a další informace k činnosti policistů v roce 2025
V rámci bilanční tiskové konference, která se konala 28. ledna 2026 za účasti ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brig. gen. Tomáše Kužela a jeho náměstků, po linii SKPV plk. Martina Lichého a po linii vnější služby plk. Libora Schejoka, zazněly informace k trestné činnosti v našem kraji v roce 2025, jejímu vývoji a objasněnosti. Byla vyhodnocena také dopravní nehodovost a další činnosti, které zajišťovali moravskoslezští policisté v uplynulém roce.
Kriminalita v Moravskoslezském kraji
I přesto, že celkový počet registrovaných trestných činů v České republice meziročně klesl o 1,9 %, tak v Moravskoslezském kraji policisté prověřovali a vyšetřovali celkem 21 247 trestných činů, což je o 851 více než v roce 2024. Jedná se o nárůst 4,17%. S dodatečně objasněnými skutky z let předchozích činí celková objasněnost 63,67 %.
Celkový objem hmotných škod v roce 2025 činil 1,356 miliard korun. Moravskoslezští policisté zajistili majetek v částce přesahující 274 milionů korun (nemovitosti, finance, vozidla, elektroniku atd.) a jsou v rámci ČR na 3. místě v porovnání způsobených škod a zajišťování hodnot.
Stíháno bylo celkem 10 636 osob, z toho 608 cizinců. Pokud se podíváme na podíl recidivistů, tak z 13 528 objasněných trestných činů i s dodatečným objasněním spáchali 7 525 skutků právě recidivisté, což je o 471 skutků více.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je v celorepublikovém srovnání druhé nejzatíženější z pohledu nápadu trestné činnosti. Před šest krajských ředitelství se jako každý rok zařadilo počtem trestných činů i Městské ředitelství policie Ostrava, a to s celkem 8 264 skutky. Druhým nejzatíženějším okresem v našem kraji je Karviná, která zaevidovala 4 467 skutků, a třetím Frýdek-Místek, kde máme evidováno 2 608 trestných činů. U všech okresů došlo stejně jako v celém kraji k nárůstu evidovaných případů, kromě okresu Bruntál. Zde je zaznamenán pokles o 58 trestných činů.
Trestná činnost vzrostla zejména u majetkové, mravnostní a hospodářské problematiky. Také vzrostla tzv. kyberkriminalita, která se prolíná různými druhy trestné činnosti.
Násilné trestné činnosti máme zaregistrováno 1 765 trestných činů a na celkové trestné činnosti se podílí 8 %. Nejčastějším trestným činem je úmyslné ublížení na zdraví (559), porušování domovní svobody (277 případů) a nebezpečné vyhrožování (241 případů).
Zvlášť závažný zločin vraždy nebo pokusů vraždy jsme v loňském roce řešili v 11 případech. Nejčastějším motivem byly osobní a ostatní neshody (v 6 případech).
Jak bylo zmíněno v úvodu, tak se v našem kraji zvýšila mimo dalších dvou oblastí i mravnostní trestná činnost, a to z 372 případů na 406. Nejčastějším trestným činem bylo znásilnění (108 skutků), následovala trestná činnost na úseku dětské pornografie (91 případů) a pohlavního zneužití (82 skutků). Také je výrazný nárůst závažných trestných činů mravnostního charakteru, které řeší či na zpracování dohlíží krajští kriminalisté z 2. oddělení odboru obecné kriminality. Ze 120 takových případů se tento počet zvýšil na 147 případů – nejčastěji se jedná o znásilnění, sexuální útok, ale také evidujeme 4 případy obchodování s lidmi.
Majetkové trestné činy jsou stále nejvíce zastoupenou skupinou protiprávního jednání a zde jsme zaznamenali 12 514 případů, což tvoří podíl na celkové trestné činnosti 59 %.
Nárůst byl v loňském roce i u hospodářské trestné činnosti. Bylo spácháno 1 345 případů. Jedná se především opět o úvěrové podvody, podvody a neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému.
Trestná činnost v internetovém prostředí – tvz. kyberkriminalita oproti roku 2024 vzrostla, a to o 363 věcí (+18,5 %). Projevilo se to také na způsobené škodě, která se v této oblasti zvýšila o 122 mil. Kč - celková škoda přesáhla 435 mil. Kč. Objasněnost se pohybuje přes 15 %. Nejvíce se jedná o trestnou činnost v souvislosti s různými podvody, podvodné investiční platformy, reverzní inzertní podvody a tzv. „falešný bankéř“. V roce 2025 bylo evidováno více než 700 případů podvodů spojených s investicemi na internetu, což představuje nárůst o přibližně 45 % oproti roku 2024, kdy bylo zaznamenáno cca 480 věcí.
V Moravskoslezském kraji v souvislosti s problematikou omamných a psychotropníchlátek proběhlo 298 realizací, při kterých bylo zastíháno 380 osob, zajištěno 43 varen a 14 pěstíren. K úmrtí po požití návykových látek došlo ve 12 případech.
V uplynulém roce bylo moravskoslezskými policisty řešeno celkem 308 všech oznámení v souvislosti se školskými zařízeními. Zjištěno bylo 20 osob podezřelých z trestné činnosti a 62 osob podezřelých z přestupkového jednání. Zajistili jsme v této souvislosti 6 zbraní (1 střelná a 5 chladných). Přes tři desítky osob se podrobilo psychologickému vyšetření a 5 jich bylo hospitalizovaných v nemocničním zařízení.
Nejčastějším trestným činem v Moravskoslezském kraji jsou krádeže prosté – v obchodech (2 700 skutků), následuje podvod (1 868 skutků) a na třetím místě jsou krádeže vloupáním – do ostatních objektů (1 776 případů).
Operátoři na tísňové lince 158 v loňském roce odbavili 169 271 volání, což je v průměru 463 hovorů denně. To však neznamená počet „výjezdů a reakcí“ policistů. K jedné oznámené události přijali operátoři tísňové linky několik hovorů nebo lidé oznamovali věci, které nepřináleží k řešení policii, ale třeba kolegům z IZS. V některých případech se nejednalo o telefonická oznámení, ale i o dotazy různého typu.
Nehodovost v Moravskoslezském kraji
V loňském roce evidují policisté v Moravskoslezském kraji celkem 9 203 dopravních nehod, což je o 1 601 méně než v roce 2024. Následky u nejzávažnějších nehod jsou také méně tragické. K úmrtí došlo u 27 osob, což je o 4 méně než v předchozím roce, a také těžká zranění utrpělo o 8 osob méně, celkem 117. Nárůst o 101 osob byl u lehce zraněných, celkem 2 319. K nejvyššímu počtu usmrcených osob došlo v okrese Ostrava (8), poté následoval okres Frýdek-Místek (6) a Karviná (5).
Z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu přišlo o život 8 chodců, 2 cyklisté a 4 motocyklisté.
Pod vlivem návykových látek bylo spácháno celkem 483 nehod, z toho 450 nehod (nárůst o 4) způsobili řidiči pod vlivem alkoholu a u zbylých 33 nehod (pokles o 3) byli řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek.
Zaměříme-li se na vývoj nehodovosti v jednotlivých okresech, tak nejvíce nehod řešili policisté v Ostravě, a to 3 147. Následuje okres Frýdek-Místek s 1 602 nehodami a Karviná s 1 533 nehodami. V okrese Opava se bouralo v 1 139 případech a v Novém Jičíně evidujeme 1 092 nehod. K nejméně nehodám, a to 690, došlo v okrese Bruntál.
Hlavní příčinou dopravních nehod stále zůstává nesprávný způsob jízdy, následuje nedání přednosti v jízdě a na třetím místě je nepřiměřená rychlost.
Priority krajského ředitelství pro rok 2026
Kyberkriminalita
Viditelný výkon služby
Zranitelní účastníci silničního provozu
Způsob jízdy
Aktivní přístup k výkonu služby
Data uvedená na tiskové konferenci jsou k dispozici v prezentaci pod článkem.
mjr. Pavla Jiroušková
28. ledna 2026