Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Karlovarském kraji za rok 2024

KARLOVARSKÝ KRAJ - Zhodnocení bezpečnostní situace a práce Policie ČR.

Ve středu dne 29. ledna 2025 proběhla tisková konference, kde ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa, náměstek ředitele pro SKPV plk. JUDr. Josef Rada, náměstek ředitele pro VS plk. Mgr. Jiří Matouš, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality mjr. Mgr. Roman Kohout, ředitelé a zástupce územních odborů - plk. Ing. Pavel Siebenbürger, plk. Ing. Marek Konopásek, plk. Mgr. Miroslav Gonos a zástupce vedoucí odboru služby dopravní policie mjr. Ing. Tomáš Pohl prezentovali vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Karlovarském kraji za rok 2024.

REGISTROVANÁ KRIMINALITA 2024, ZPŮSOBENÉ ŠKODY

V roce 2024 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 4 954 trestný činů. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 87 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 1,73 % méně. Objasněno bylo 2 445 trestných činů, což je v procentuálním vyjádření 49,35 %. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 61,85 %.



Pro spáchání trestné činnosti bylo v loňském roce stíháno 2 666 osob (z toho 1 383 recidivistů).

V loňském roce došlo v Karlovarském kraji k nárůstu násilné kriminality, přičemž celkový počet spáchaných trestných činů vzrostl o více než 10 %. I přesto však kriminalisté dosáhli zvýšení objasněnosti, která vzrostla na 63,23 %, což je pozitivní trend. Zaznamenali jsme nárůst případů úmyslného ublížení na zdraví, nebezpečného pronásledování a loupeží, ale naopak poklesl počet případů porušování domovní svobody. V oblasti vražd došlo k poklesu, přičemž obě byly objasněny. V oblasti drogové kriminality se objevilo několik významných případů, včetně zajištění pěstíren konopí a varny pervitinu. V majetkové kriminalitě došlo k nárůstu krádeží vloupáním, což naznačuje pokračující problémy v této oblasti. Naopak u hospodářské kriminality došlo k poklesu. Kybernetická kriminalita stále zůstává významnou hrozbou, přičemž podvody, zejména v oblasti vishingu a phishingu, představují největší problém.

Hmotné škody způsobené trestnou činností v roce 2024 byly v Karlovarském kraji vykázány ve výši téměř 511 mil. korun. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení o 166 mil. korun (+ 32,60 %). Nejvíce se na způsobených škodách podíleli druhy kriminality, kterými jsou ostatní majetková trestná činnost v 55,7 %, hospodářská kriminalita v 19,9 % nebo krádeže vloupáním 8,7 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo v Karlovarském kraji v roce 2024 spácháno 446 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 41 trestných činů (+ 10,12 %). Počet objasněných skutků násilné kriminality se na území Karlovarského kraje oproti stejnému období předchozího roku zvýšil na 282 skutků, což je nárůst o 23 skutků (+ 8,88 %). Objasněnost násilných trestných činů v roce 2024 činila 63,23 %. S dodatečně objasněnými skutky pak stoupla objasněnost na 76,23 %.

V oblasti násilné kriminality lze konstatovat, že došlo k nárůstu u většiny sledovaných trestných činů. Nejčastěji v rámci násilné kriminality řešili kriminalisté trestné činy úmyslné ublížení na zdraví ve 131 případech (+ 15, + 12,93 %), porušování domovní svobody v 69 případech (- 31, -31 %), nebezpečné pronásledování ve 24 případech (+15, + 66,67 %), nebezpečné vyhrožování v 57 případech (+ 14, + 32,56 %), loupež v 55 případech (+ 15, + 37,50 %) nebo vydírání ve 47 případech (+ 8, + 20,51 %).

Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali 2 vraždy a u obou se podařilo zjistit pachatele, došlo tak opět k 100 % objasněnosti. Jednalo se o 1 dokonanou vraždu a 1 vraždu ve stádiu pokusu. Oproti loňskému roku došlo k poklesu o 4 vraždy. V této statistice není započítáno obvinění sedmapadesátiletého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a přečinu poškození cizí věci z loňského října v souvislosti s požárem v Mariánských Lázních, ke kterému došlo 16. října 2023. O případu jsme informovali zde: Kriminalisté obvinili muže z vraždy v souvislosti s požárem v Mariánských Lázních - Policie České republiky

Registrovaná kriminalita loupeží v roce 2024 činila 55 skutků, což je oproti roku 2023 nárůst o 15 případů (+ 37,50 %). Počet objasněných loupeží se zvýšil na 41 případů, což je nárůst o 10 případů (+ 32,26 %). Objasněnost loupeží činila v loňském roce 74,55 %, včetně dodatečně objasněných loupeží, bylo objasněno v roce 2024 celkem 45 skutků a objasněnost vzrostla na 81,82 %.

DROGOVÁ KRIMINALITA

Kriminalisté v oblasti drogové kriminality realizovali 93 případů, přičemž odhalili 13 pěstíren konopí a 3 varny pervitinu. V roce 2024 bylo na úseku drogové kriminality registrováno 136 skutků, což je o 3 skutky více (+ 2,3 %) než v předchozím roce. Celková objasněnost drogové kriminality v roce 2024 činila 63,97 %. K mírnému nárůstu došlo v roce 2024 u trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy, kterých bylo řešeno 92 případů, což je nárůst oproti předchozímu roku o 6 případů (+ 6,98 %). K výskytu OPL na území Karlovarského kraje v období roku 2024 lze uvést, že největší podíl na trhu nadále zastává marihuana a pervitin, ojediněle se vyskytuje extáze, kokain a heroin.

Zajímavým záchytem drog v Karlovarském kraji byl případ ze srpna loňského roku, kdy řidič ve vozidle převážel téměř 10 kilogramů pervitinu. O případu jsme informovali zde: Ve vozidle převážel téměř 10 kilogramů pervitinu - Policie České republiky

MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA

Mravnostních deliktů bylo v roce 2024 v Karlovarském kraji spácháno 78. Při srovnání roku 2024 a 2023 byl zaznamenán pokles mravnostních trestných činů o 8 skutků, což činí pokles v procentuálním vyjádření o 9,30 %. Počet objasněných skutků mravnostní kriminality byl 49 skutků. Objasněnost mravnostní trestné činnosti v loňském roce tedy v procentuálním vyjádření činila 62,82 %. Včetně dodatečně objasněných skutků z předchozích let bylo objasněno celkem 70 skutků mravnostní kriminality a objasněnost stoupla na 89,74 %.

Nejčastějšími páchanými trestnými činy bylo znásilnění ve 33 případech, což je stejný počet jako v předchozím roce. K nárůstu došlo u souloží mezi příbuznými, ve dvou případech (+ 2), dětské pornografie a zneužití dítěte k ní ve 14 případech (+ 3) a svádění k pohlavnímu styku ve 2 případech (+ 2).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Karlovarského kraje v roce 2024 došlo ke 2 634 majetkovým trestným činům, což je o 77 trestných činů více než v předchozím roce. Došlo tedy k nárůstu o 3,01 %. Počet objasněných skutků majetkové kriminality klesl oproti předchozímu roku o 1,07 %. Celková objasněnost majetkové kriminality v roce 2024 činila 35,19 %, včetně dodatečně objasněných případů pak 43,47 %.

V roce 2024 došlo k nárůstu krádeží vloupáním, a to o 102 skutků (+ 11,43 %). V roce 2023 jich bylo 892, v roce 2024 pak 994. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti měly krádeže vloupáním – do motorových vozidel ve 175 případech (+ 43, + 32,58 %), krádeže vloupáním do rodinných domků v 78 případech (+ 21, + 36,84 %), krádeže vloupáním do obchodů v 61 případech (+ 22, + 56,41 %) nebo krádeže vloupáním do ostatních objektů v 373 případech (+ 24, + 6,88 %). K poklesu došlo u krádeží vloupáním do bytů v 63 případech (- 13, - 17,11 %).

Počet objasněných skutků krádeží vloupáním se v Karlovarském kraji oproti stejnému období předchozího roku zvýšil o 13,46 %. Počet objasněných skutků krádeží vloupáním do bytů se zvýšil o 18,2 %, krádeží vloupáním do rodinných domů se zvýšil o 56,3 %, krádeží vloupáním – do motorových vozidel se taktéž zvýšil, a to o 62,1 %.

Pokles byl zaznamenán u krádeží prostých, kterých bylo v roce 2024 řešeno 855 případů, což je pokles o 105 skutků (-10,94 %) oproti předchozímu roku. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají například krádeže prosté – v obchodech v 295 případech, u kterých došlo k poklesu o 104 skutků (- 54,45 %). Objasněnost krádeží prostých činila 56,26 %, v loňském roce snížila o 18,2 %, ale objasněnost u kapesních krádeží například vzrostla o 100 %.

Registrovaná kriminalita ostatních majetkových trestných činů v roce 2024 činila 785 skutků, což je nárůst o 80 případů (+ 11,3 %) oproti předchozímu roku. Nejčastěji docházelo v rámci tohoto druhu trestné činnosti k podvodům ve 410 případech (- 13, - 26,20 %), poškození cizí věci v 159 případech (+ 29, + 22,31 %) nebo neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve 145 případech (+ 57, + 64,77 %). Objasněnost u ostatních majetkových trestných činů se zvýšila o 69,7 %.

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

Porovnáním spáchaných trestných činů za rok 2023 a 2024 bylo zjištěno, že došlo k poklesu celkového počtu zaznamenaných trestných činů hospodářského charakteru. V roce 2023 bylo zjištěno 352 trestných činů, v roce 2024 pak bylo zjištěno 291 trestných činů, což je tedy pokles o 61 případů (- 17,33 %). Celková objasněnost hospodářské kriminality v roce 2024 činila 46,05 % a bylo objasněno 134 trestných činů. Včetně dodatečně objasněných skutků z předchozích let došlo v roce 2024 k objasnění 196 skutků hospodářské kriminality a objasněnost tak činila 67,35 %.

Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají trestné činy podvod 51 skutků (+ 4), padělání a pozměnění peněz 51 skutků (+ 1), úvěrový podvod 40 skutků (- 21), neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 23 skutků (- 6) a zpronevěra 23 skutků (+ 2).

Zajištěné hodnoty v rámci spáchaných trestných činů hospodářské kriminality činily v loňském roce 101 mil. korun. Největší podíl mají zajištěné finanční prostředky na bankovních účtech.

Zajímavým případem v loňském roce byl případ, kdy kriminalisté z odboru hospodářské kriminality obvinili dvaatřicetiletého cizince ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Při realizaci případu kriminalisté zajistili textilní zboží za 38 milionů korun. O případu jsme informovali zde: Kriminalisté zajistili textilní zboží za 38 milionů korun - Policie České republiky

TRESTNÁ ČINNOST CIZINCŮ

V loňském roce byl zaznamenán nárůst trestných činů spáchaných cizinci na 204 skutků (+ 19 případů, + 10,3 %). Stíháno bylo 228 cizinců, což je o 6 (- 2,6 %) méně oproti předchozímu roku. Mezi nejčastější trestné činy páchané cizinci v roce 2024 patřily ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství ve 40 případech, maření výkonu úředního rozhodnutí v 17 případech, dopravní nehody silniční nedbalostní v 17 případech, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými, psychotropními látkami a jedy ve 12 případech, porušení práv k ochranné známce a jiným označením v 11 přídech a krádež prosté v obchodech v 10 případech.

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA A OSTATNÍ KRIMINALITA PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU

Trestná činnost páchaná v kyberprostoru v roce 2024 tvoří 9,7 % celkové registrované kriminality v Karlovarském kraji. V loňském roce bylo registrováno 481 trestných činů kybernetické kriminality. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 54 skutků (- 10 %). Objasněno bylo 76 skutků, v procentuálním vyjádření tedy 15, 8 %.

Celková škoda v kyberprostoru v roce 2024 činí přes 123 mil. korun. Zajištěné hodnoty pak činí přes 149 mil. korun a odčerpané hodnoty přes 7 mil. korun.

V oblasti kybernetické kriminality jsou v současnosti nejčastějšími typy podvodů vishing (23,9 %) a phishing (včetně RIP a smishing, 19,4 %). Vishing, tedy podvodné telefonní hovory zaměřené na získání citlivých informací, se objevuje ve dvou hlavních formách – investiční podvody a jiné modus operandi. Investiční vishing je specifický tím, že se často zaměřuje na osoby, které mají zájem o rychlé zhodnocení peněz. Dalším častým jevem jsou různé formy phishingu, jako jsou falešné e-maily a SMS zprávy, které směřují na získání osobních údajů a přihlašovacích údajů.

Dále se vyskytují podvody spojené s občanským soužitím (11,8 %) a inzertními podvody (9,3 %), kde pachatelé zneužívají inzerce k podvodnému získávání peněz od obětí. Zneužití platebních karet a falešné bankéřství jsou také poměrně časté (5 %), což naznačuje, že podvody související s finančními transakcemi jsou stále vysoce relevantní.

V oblasti sexuálních deliktů na internetu (2,1 %) je pozorován pokles, ale stále přetrvávají problémy s dětskou pornografií. Investiční podvody (1,9 %) a další formy podvodů jako BEO/CEO (1,6 %) ukazují na pokračující zneužívání obchodních a firemních procesů. Ransomware (0,8 %) je sice v současnosti na nižších hodnotách, ale i tak představuje významnou hrozbu, která dokáže paralizovat organizace a jednotlivce.

V této statistice tedy dominují podvody, které se zaměřují na osobní a finanční informace, což ukazuje na rostoucí potřebu prevence a vzdělávání uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Právě prevenci v této oblasti se policisté věnovali v loňském roce a prioritou bude i pro letošní rok.

REGISTROVANÁ KRIMINALITA ÚZEMNÍCH ODBORŮ

ÚZEMNÍ ODBOR KARLOVY VARY

V roce 2024 bylo v teritoriu územního odboru Karlovy Vary registrováno celkem 2 087 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k minimálnímu poklesu, a to o 9 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy 0,43 %. Objasněnost činila 48,01 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Karlovarsku v roce 2024 spácháno 195 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 34 trestných činů (+ 21,12 %). Objasněno bylo v loňském roce 130 trestných činů (+ 15, + 13,04 %). Objasněnost násilné kriminality činila 66,67 %. V loňském roce nedošlo na Karlovarsku k žádné vraždě.

Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Karlovarsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví v 58 případech (+1), porušování domovní svobody v 36 případech (+9), vydírání v 25 případech (+11), nebezpečné vyhrožování v 22 případech (+1) a loupež v 15 případech (-2).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Karlovarska došlo v roce 2024 k 1 196 trestným činům. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 98 trestných činů (+ 8,93 %). V loňském roce bylo objasněno 438 trestných činů majetkové kriminality (+ 70 případů, + 19,02 %). Objasněnost majetkové kriminality činila 36, 62 %.

Na Karlovarsku došlo v roce 2024 k 444 trestným činům krádeží vloupáním, což je o 39 skutků (+ 9,63 %) více než v předchozím roce, kdy došlo k 405 skutkům. Nejčastěji kriminalisté na Karlovarsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů ve 151 případech ( -18), vloupání do motorových vozidel v 93 případech (+37), vloupání do rodinných domů ve 30 případech (+ 3) a do bytů v 19 případech (- 10), víkendových chat ve 48 případech (+ 7) a vloupání do obchodů v 35 případech (+ 25). Objasněnost krádeží vloupáním činila 27,48 % a vzrostla oproti předchozímu roku o 2,29 %.

Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Karlovarsku 389 trestných činů, což je o 18 skutků (+ 4,85 %) více než v předchozím roce, kdy došlo k 371 skutkům. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 151 případech (+ 8), krádeže motorových vozidel v 24 případech (+ 8), krádeže jízdních kol ve 24 případech (+ 1) nebo kapesní krádeže ve 15 případech (+3). Objasněnost krádeží prostých činila v roce 2024 na Karlovarsku 60,67 %.

O jednom ze zajímavých případů z Karlovarska, kdy čtyřicetiletý muž během krátké chvíle na parkovišti poškodil dlažebními kostkami 14 vozidel a ještě napadl kolemjdoucího muže, jsme Vás informovali zde: Dlažebními kostkami poničil 14 vozidel - Policie České republiky

ÚZEMNÍ ODBOR SOKOLOV

V roce 2024 bylo v teritoriu územního odboru Sokolov registrováno celkem 1 209 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 1 trestný čin, v procentuálním vyjádření tedy o 0,08 % více. Objasněnost činila 53,02 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Sokolovsku v roce 2024 spácháno 126 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 5 trestných činů (+ 4,13 %). Objasněno bylo v loňském roce 77 trestných činů násilné kriminality (+ 3, + 4,05 %). Objasněnost násilné kriminality činila 61,11 %. Na Sokolovsku došlo v roce 2024 k jedné vraždě, která byla objasněna.

Nejčastěji na úseku násilní trestné činnosti kriminalisté na Sokolovsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví v 41 případech (+ 5), nebezpečné vyhrožování v 21 případech (+ 7), vydírání ve 14 případech (0), loupež ve 12 případech (+ 2) a porušování domovní svobody ve 12 případech (- 12).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Sokolovska došlo v roce 2024 k 566 trestným činům. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 17 případů (- 2,92 %). V roce 2024 bylo objasněno na Sokolovsku 210 trestných činů majetkové kriminality (- 40, – 16 %). Celková objasněnost majetkové kriminality v loňském roce činila 37,10 %.

Na Sokolovsku došlo v roce 2024 k 190 trestným činům krádeží vloupáním, což je o 29 skutků (+ 18,01 %) více než v předchozím roce, kdy došlo k 161 skutkům. Objasněnost krádeží vloupáním činila 38,42 % a vzrostla oproti předchozímu roku o 1,77 %.

Nejčastěji kriminalisté na Sokolovsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů v 82 případech (+ 8), vloupání do bytů ve 31 případech (+ 7), vloupání do rodinných domů ve 23 případech (+ 12), vloupání do víkendových chat ve 13 případech (+ 5) a vloupání do obchodů v 8 případech (+ 2).

Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Sokolovsku 173 skutků, což je o 68 skutků méně (- 28,22 %), než v předchozím roce, kdy došlo k 241 skutkům. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech v 56 případech (- 58), krádeže motorových vozidel v 5 případech (- 7), krádeže jízdních kol v 5 případech (- 2) nebo kapesní krádeže v 4 případech (-1). Objasněnost krádeží prostých v roce 2024 na Sokolovsku činila 53,76 %.

Jedním ze zajímavých případů ze Sokolovska, který byl v roce 2024 realizován, byl případ krádeže zlata a stříbra za téměř milion korun. O případu jsme informovali zde - Odcizili zlato a stříbro za téměř milion korun - Policie České republiky

ÚZEMNÍ ODBOR CHEB

V roce 2024 bylo v teritoriu územního odboru Cheb registrováno celkem 1 658 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 79 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 4,55 % méně. Objasněnost činila 48,37 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Chebsku v roce 2024 spácháno 125 trestných činů. Oproti roku 2023 došlo k nárůstu o 2 trestné činy (+ 1, 63 %). Objasněno bylo v loňském roce 75 trestných činů násilné kriminality (+ 5, + 7,14 %). Objasněnost násilné kriminality činila 60 %. Na Chebsku došlo k jedné vraždě, která byla objasněna.

Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Chebsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví ve 32 případech (+11), loupež ve 26 případech (+13), porušování domovní svobody ve 21 případech (-28) a vydírání v 8 případech (-3).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Chebska došlo v roce 2024 k 872 trestným činům. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 4 trestné činy (- 0,46 %). Objasněno bylo v loňském roce 279 trestných činů majetkové kriminality (- 40, - 12,54 %). Objasněnost majetkové kriminality činila 32 %.

Na Chebsku došlo v roce 2024 k 360 trestným činům krádeží vloupáním, což je o 34 skutků (+ 10,43 %) více než v předchozím roce, kdy došlo k 326 skutkům. Nejčastěji kriminalisté na Chebsku u krádeží vloupání řešili vloupání do ostatních objektů ve 140 případech (+ 34), vloupání do motorových vozidel v 71 případech (+ 17), vloupáním do rodinných domů ve 25 případech (+ 6), vloupání do bytů ve 13 případech (- 10), vloupání do víkendových chat v 10 případech (- 14) a vloupání do obchodů v 18 případech (- 5). Objasněnost krádeží vloupáním v roce 2024 na Chebsku činila 27,78 %, což je pokles o 2,59 % oproti předchozímu roku.

Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Chebsku 293 trestných činů, což je o 55 skutků méně (- 15,80 %), než v předchozím roce, kdy došlo k 348 skutkům. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 142 případech (+ 35), krádeže motorových vozidel v 31 případech (+ 12), krádeže jízdních kol v 17 případech (+ 3) nebo kapesní krádeže v 9 případech (- 1). Objasněnost krádeží prostých v roce 2024 na Chebsku činila 51,88 %.

Jedním ze zajímavých objasněných případů z Chebska byl případ vydírání provozovatele baru dvěma muži zhruba ve třiceti případech. Muži byli obviněni ze spáchání přečinu vydírání a vzati do vazby. O případu jsme informovali zde - Vydírali provozovatele baru - Policie České republiky

DOPRAVNÍ NEHODOVOST

Na území Karlovarského kraje řešili policisté v roce 2024 celkem 2 633 dopravních nehod. Ve srovnání s rokem 2023 se jedná o mírný pokles dopravních nehod, konkrétně v roce 2024 bylo o 37 dopravních nehod méně. Usmrceno bylo v roce 2024 na silnicích v kraji 13 osob, což je pokles o 2 osoby oproti předchozímu roku. Při dopravních nehodách v roce 2024 bylo 64 osob těžce zraněno, což je o 4 více, než v roce 2023. Lehce zraněno bylo v minulém roce 765 osob, tedy o 95 více, než v roce předchozím. Hmotná škoda při dopravních nehodách v roce 2024 činila zhruba 170 milionů korun.

Nejtragičtějším dnem na silnicích v Karlovarském kraji byl pátek 12. ledna 2024. V tento den kolem 13:00 hodin došlo k první smrtelné dopravní nehodě loňského roku, a to na silnici č. I/64, konkrétně poblíž obce Hazlov na Chebsku. Řidič při předjíždění několika vozidel nepřizpůsobil rychlost stavu komunikace, při zařazení do svého pruhu dostal smyk a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Následně došlo k výbuchu přední části vozidla. Při dopravní nehodě bohužel zemřel devětadvacetiletý řidič i jeho dva spolujezdci, a to dvaadvacetiletý muž a pětadvacetiletá žena. O dopravní nehodě jsme Vás informovali zde - Tragická dopravní nehoda u Hazlova - Policie České republiky.

Nejčastější příčinou dopravních nehod v 1 733 případech byl nesprávný způsob jízdy, což je zejména nevěnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu. Dalšími nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly nepřiměřená rychlost ve 368 případech a nedání přednosti ve 222 případech.

V roce 2024 policisté řešili 125 srážek s lesní zvěří nebo domácím zvířetem, což je nárůst o 7 srážek.

Nejčastěji docházelo v roce 2024 k dopravním nehodám v pátek (433 dopravních nehod) a v pondělí (408 dopravních nehod). Naopak k nejméně dopravním nehodám docházelo během nedělí, kdy policisté řešili 311 dopravních nehod. Největší pokles dopravních nehod byl evidován ve čtvrtek. Během tohoto dne bylo o 43 dopravních nehod méně než v roce 2023, kdy bylo 428 dopravních nehod.

V obci došlo v roce 2024 k 1 762 dopravním nehodám, což je pokles oproti předchozímu roku o 21 dopravních nehod a mimo obec k 871 dopravním nehodám, což je pokles oproti předchozímu roku o 16 dopravních nehod.

Na dálnici došlo v roce 2024 k 101 dopravním nehodám, což je oproti loňsku o 23 dopravní nehod méně, než v roce 2023. Na silnicích prvních tříd došlo k 327 dopravním nehodám (+10), na silnicích druhých tříd k 359 dopravním nehodám (-22) a na silnici třetích tříd k 393 dopravním nehodám (-7).

V roce 2024 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečnostní a plynulostí v silničním provozu, zejména pak na dohled nad jízdou pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek, nevěnování se řízení motorového vozidla, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy. Dopravní policisté se rovněž zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů a elektro koloběžek.

Prioritami dopravní policie v Karlovarském kraji pro letošní rok je viditelný dohled, kontrola rychlosti, věnování se řízení, zranitelní účastníci silničního provozu, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů.

CIZINECKÁ POLICIE A MIGRACE

Za rok 2024 bylo policisty z cizinecké policie Karlovarského kraje provedeno celkem 3 272 pobytových kontrol, kdy se jednalo mimo jiné i o kontroly ubytovacích objektů, objektů pro výdělečnou činnost a hlavně kontroly nočních podniků, ve kterých bylo možné předpokládat, že se v nich zdržují cizinci. Noční podniky byly kontrolovány za účasti příslušníků kriminální policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, kdy účelem bylo zjistit, zda v nich nejsou cizinky, které obdržely dočasnou ochranu a nestaly se obětí ve věci obchodování s lidmi a současně zjistit, zda se zde nenacházejí osoby, které by se zdržovaly na území České republiky nelegálně.

Při pobytových a jiných kontrolách bylo zkontrolováno celkem 13 680 cizinců.

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2024, bylo policisty cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pokračováno v realizaci opatření směřujících k odhalování nelegální migrace a odhalování protiprávních jednání cizinců souvisejících s porušováním zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Pozornost byla zaměřena jak na realizaci kontrolních opatření, tak na realizaci opatření spadající do oblasti represivní.

Jedním z hlavních nástrojů v boji proti nelegální migraci, tak jak tomu bylo i v předchozích obdobích, byla v rámci možností kontrolní činnost policistů ve vnitrozemí, a to formou pobytových kontrol v rámci bezpečnostních akcí. Pobytové kontroly byly prováděny jak samostatně vlastní vyhledávací činností policistů útvarů cizinecké policie, tak i v součinnosti s dalšími útvary Policie České republiky, příp. s dalšími státními kontrolními orgány.

Jedním z nástrojů napomáhajících k odhalování nelegální migrace je i využívání speciální techniky, kterou jsou např. termovizní vozidla, či speciální vozidla tzv. „schengenbusy“, které policistům napomáhají efektivní kontrole při posuzování pravosti dokladů totožnosti předkládaných cizinci v rámci jejich kontrol přímo v terénu. Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je dále vybaven speciální technikou Heart Beat detektorem, který je určen k vyhledávání osob přepravovaných v úkrytech nákladních vozidel, a to zejména ve vozidlech dodávkových či kamionech, které bývají nejčastěji využívány k přepravě migrantů přes území České republiky a přes území ostatních evropských států.

V roce 2024 policisté z odboru cizinecké policie řešili celkem 1 670 správních deliktů, z toho 1 549 přestupků dle zákona č. 326/1999 Sb. a 361 přestupků ubytovatelů. V 216 případech zahájili správní řízení (nelegální migrace/zaměstnání). Rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR a ukončení přechodného pobytu vydali ve 130 případech.

V souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny byly ze strany cizinecké policie ve zvýšené míře prováděny úkony související s odhalením padělaných a pozměněných listin, dokladů a potvrzení, které předkládali občané Ukrajiny za účelem získávání pobytových, živnostenských nebo řidičských oprávnění.

V rámci přeshraniční spolupráce s policií Spolkové republiky Německo bylo v roce 2024 realizováno 76 společných hlídek, z nichž 50 bylo na území České republiky a 26 na území SRN. Při těchto hlídkách bylo nasazeno 187 příslušníků Policie ČR a 26 policistů ze SRN, byla provedena kontrola 2 494 osob a 1 375 vozidel. Při těchto akcích nebyl zjištěn případ tranzitní nelegální migrace. Jako nesporné výsledky společných hlídek lze uvést například zjištění cizince bez platného oprávnění k pobytu, kterému bylo ve správním řízení vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky, případně byl zjištěn cizinec, který nevlastnil řidičské oprávnění a prokázal se při kontrole padělaným řidičským průkazem.

V souvislosti s migrační uprchlickou vlnou, která přicházela do České republiky tzv. balkánskou cestou a tito uprchlíci měli v úmyslu dále tranzitovat převážně do SRN, Rakouska a Belgie lze konstatovat, že v roce 2024 již tato vlna opadla, což se odrazilo v počtu převzatých readmisí ze SRN, neboť v roce 2024 došlo pouze k jedné readmisi, k readmisi do SRN za sledované období nedošlo.

PREVENCE

Jedním z klíčových pilířů policejních činností je i prevence kriminality, jejímž primárním úkolem je předcházení jakékoliv formy protiprávního jednání a včasné reagování na nastupující trendy kriminality. Vzhledem k tomu, že často dochází k trestné činnosti v oblasti kyberprostoru, tak i preventivní činnost v roce 2024 byla zaměřena právě na tuto problematiku. Policejní preventistky společně s odborníky z odboru analytiky a kybernetické kriminality prováděli v rámci celého roku různé typy besed a přednášek na téma prevence kyberkriminality.

Lstivých podvodníků, kteří číhají na internetu a okrádají důvěřivé lidi, stále přibývá. Stačí pár nerozvážných kliknutí a z bankovního účtu mohou zmizet celoživotní úspory. Podvodníci stále vymýšlení novější metody, jak své oběti okrást. Kromě falešných e-mailů a sms zpráv, to jsou i podvody na sociálních sítích při nákupu a prodeji zboží nebo podvodné telefonáty. Obětmi jsou přitom všichni – od teenergerů až po seniory. I v letošním roce pokračovali preventisté ve spolupráci s odborem analytiky a kyberkriminality v projektu „Podvodníci v kyber, peníze si hlídej – aneb Internetem bezpečně“. V rámci tohoto projektu probíhaly přednášky na různých úřadech v Karlovarském kraji, kde se školení zúčastnili zaměstnanci veřejné zprávy. V rámci celorepublikové akce „Den bezpečnějšího internetu“ probíhaly aktivity v obchodních centrech pro veřejnost, kdy byla připomínána veřejnosti základní pravidla bezpečnosti v internetovém prostředí. V listopadu roku 2024 proběhla velká preventivní akce „Cybershow“ v Císařských Lázních v Karlových Varech ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje. Policisté návštěvníkům „Cybershow“ ukazovali konkrétní situace, jak pachatelé postupují a jak se tomu bránit. Dále během listopadu v rámci „Týdne pro digitální Česko“ proběhly preventivní aktivity zaměřené na kyber pro žáky, studenty, seniory zaměstnance úřadů i veřejnost. V roce 2024 probíhaly také preventivní aktivity v oblasti online bezpečí ve spolupráci s Československou obchodní bankou. Byla šířena v Karlovarském kraji kampaň „Volač a Klikač“ se spoty zaměřenými na investiční podvody, rizika umožnění vzdáleného přístupu do zařízení a nejčastější typy podvodů.

Po celý rok 2024 probíhala ve spolupráci s odborem služby pořádkové policie školení pro zaměstnance školských zařízení po celém Karlovarském kraji v rámci problematiky „Aktivní střelec ve školách“. Odbor služby pořádkové policie zrealizoval během loňského roku po celém Karlovarském kraji 29 bezpečnostních seminářů pro učitele mateřských, základních a středních škol. Dále také jedno krajské cvičení Útoku aktivního střelce ve veřejných prostorách „AMOK-ÚŘAD“ a 6 cvičení na středních a základních školách Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Rok 2024 byl bohatý na preventivní aktivity, které byly zaměřeny na širokou veřejnost včetně dětí, studentů, seniorů a dalších cílových skupin. Tyto aktivity nejen zvyšovaly povědomí o různých formách kriminality a bezpečnostních hrozbách, ale také pomáhaly vytvářet bezpečnější prostředí pro všechny občany. Preventivní práce byla realizována jak na regionální, tak na celorepublikové úrovni a pokrývala širokou škálu témat od dopravní výchovy až po kybernetické hrozby.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková

29. 1. 2025

vytisknout e-mailem