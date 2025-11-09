Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Vyhodnocení fotbalového zápasu ze dne 9.11.2025 v Doosan Aréně
Utkání se bohužel neobešlo bez protiprávního jednání a do opatření bylo nasazeno několik desítek policistů.
V neděli 9. listopadu se na plzeňském fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech odehrál zápas mezi domácím celkem FC Viktoria Plzeň a SK Slavia Praha. Jak jsme již informovali, na tento den jsme přijali bezpečnostní opatření, abychom zajistili na území města Plzně bezpečnostní situaci a veřejný pořádek, stejně tak jako dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a také předcházeli a následně řešili oznámené či námi zjištěné protiprávní jednání.
Na několik desítek policistů napříč různými organizačními články našeho krajského ředitelství posílených také o policisty z Krajského ředitelství Hlavního města Praha, a to včetně služební hipologie, dohlíželo na situaci na území města Plzně, zejména pak u stadionu, jeho okolí a v centru města.
Přestože jsme, jako pokaždé, před zápasem informovali o zákazu použití pyrotechnických prostředků, došlo na tribuně k jejich odpalu, a to jak ze strany domácích fanoušků, tak i ze strany fanoušků hostujícího týmu. Krátce po zahájení utkání použili příznivci hostujícího týmu pyrotechniku v takové míře, že muselo dojít až k přerušení utkání. Tímto jednáním, které bylo zpočátku kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, se nyní zabývají plzeňští kriminalisté již ale v rovině trestného činu, neboť došlo k překvalifikování tohoto protiprávního jednání na přečin výtržnictví. Stejně tak se zabýváme použitím pyrotechniky ze strany domácích i hostujících fanoušků na tribunách, kdy jsou tyto případy šetřeny v rovině přestupků proti veřejnému pořádku. Dále mají kolegové z plzeňského městského ředitelství zaevidováno několik případů, které se týkaly zahalování obličejů, čímž rovněž došlo k porušení zákona o právu shromažďovacím. V průběhu utkání pak fanoušci hostí poškodili majetek na stadionu, kdy poničili několik sedaček a nejrůznější plochy pak polepili množstvím samolepek. Tímto jednáním, které je rovněž kvalifikováno jako trestný čin, a to konkrétně poškození cizí věci, se rovněž zabývají kriminalisté.
V současné době pokračujeme ve vyhodnocování záznamů kromě jiného také z toho důvodu, abychom zjistili případné další projevy protiprávního jednání.
Jelikož jsme v mediálním prostředí zaznamenali informace o tom, že na tomto utkání měli být zranění dva lidé, přičemž nám tyto případy nebyly nikým oznámeny, chtěli bychom požádat dotčené osoby, aby se nám ozvaly na tísňovou linku 158 nebo se dostavily na nejbližší služebnu. Stejná výzva samozřejmě platí i pro ostatní, kterým byla v rámci tohoto utkání způsobena jakákoliv újma, ať již na zdraví či majetku.
Na vysvětlenou bychom závěrem chtěli uvést, že činnost Policie České republiky se při fotbalových utkáních soustřeďuje mimo prostory stadionu, neboť ty jsou a priori v gesci pořadatelské/bezpečnostní služby. V případě, že by nebylo z jejich strany s to dostát na stadionu zajištění bezpečnostní situace a byli bychom požádáni o provedení služebního zákroku, pak až vstupují do vnitřních prostor stadionu naše hlídky. Taková situace ale v tomto případě nenastala.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
11. listopadu 2025