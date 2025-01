Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhodnocení činnosti policistů ve Zlínském kraji za rok 2024

ZLÍNSKÝ KRAJ: V objasňování kriminality se řadíme na čtvrté místo.

Vysokou objasněností trestné činnosti se Krajské ředitelství policie Zlínského kraje řadí na čtvrté místo v rámci všech krajů v republice. Rovněž v předchozích letech jsme patřili mezi nejlepší. Policisté našeho krajského ředitelství tak opětovně potvrdili svoji vysokou profesní úroveň.

Ve Zlínském kraji se v roce 2024 stalo 6 100 registrovaných trestných činů, což je o 202 méně, než v roce 2023. Podařilo se nám objasnit 3 503 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 57,43 procent. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 491 trestných činů, jde o případy, které se staly v předchozích letech, celkově se tedy loni podařilo objasnit 3 994 trestných činů.

Co se týká nejzávažnějšího trestného činu vraždy, tak v této oblasti jsme zaznamenali pokles. Loni se stalo sedm vražd, předloni devět. Přičemž loni se v jednom případě jednalo o dokonanou vraždu a v šesti o pokus vraždy. Všechny tyto vraždy kriminalisté objasnili. Stále platí, že nejvíce těchto skutků je motivováno osobními vztahy.

Násilných trestných činů jsme v roce 2024 řešili 553, vyšší počet (588) jsme zaevidovali v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patří například úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupeže, vydírání či týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Mravnostních trestných činů jsme loni šetřili 131, což je o 2 skutky více než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění nebo o dětskou pornografii či pohlavní zneužívání.

Nejvíce zastoupenou oblastí je majetková kriminalita s 2 841 skutky, což je o 32 skutků méně než v roce předchozím. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. V roce 2024 jsme šetřili 32 odcizených vozidel, což je o 8 méně, než v roce předcházejícím. Potýkali jsme se rovněž s podvodníky nebo výtržníky či sprejery. Hned 483 osob se pak dopustilo trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Ti se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to v 435 případech. Za rok 2024 evidujeme 223 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté 120 případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. Pachatelé se dopustili trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů nebo protizákonně pěstovali konopí. Nejčastěji vyráběli pervitin a pěstovali marihuanu. Drogy pak distribuovali a prodávali. Další skutky byly řešeny v přestupkovém řízení.

Hospodářských trestných činů jsme vyšetřovali celkem 517, tedy o 26 více než v roce 2023. V těchto případech se nejčastěji jednalo o podvody, zkrácení daně, padělání a pozměnění veřejné listiny, úvěrové podvody a zpronevěry. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době.

Loni kriminalisté zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši 154 milionů a 482 tisíc korun.

Opětovný nárůst skutků pozorujeme u kybernetické kriminality, za loňský rok evidujeme 1 021, předloni jich bylo 1 002, v roce 2022 pak 893. Jedná se především o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod.

Z 3 311 stíhaných osob bylo 1 504 recidivistů, 518 žen, 2 709 mužů, 294 cizinců, 66 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 121 mladistvých pachatelů.

V roce 2024 bylo vyhlášeno pátrání po 858 osobách. Z tohoto počtu se podařilo 789 osob vypátrat. Dále bylo v loňském roce vyhlášeno pátrání po 251 svěřencích, z toho 243 svěřenců bylo vypátráno.

V rámci přestupkového jednání jsme loni zaevidovali 54 331 přestupků, předloni 59 786. Největší podíl zaujímají přestupky v dopravě, kterých jsme řešili 42 915. V příkazním řízení, tzn. uložením pokuty, jsme vyřešili 38 844 přestupků v částce 45 350 750 korun. Přestupků proti majetku bylo 4 747 a 4 034 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

V oblasti domácího násilí jsme řešili 822 incidentů se znaky domácího násilí, což je o 35 méně, než v roce 2023. Ze společného obydlí jsme vykázali 83 osob, tedy o 13 více, než v roce předcházejícím.

Vloni jsme na operačním středisku na lince 158 přijali 60 945 volání, což je o 2 845 více než v roce 2023. Průměrně se jedná o 167 volání za den. V 2 655 případech se jednalo o oznámení s označením FHQ – s přímým ohrožením života a zdraví. Tísňové linky slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Do informační aplikace Centrum dopravních informací odeslali policisté z operačního střediska celkem 8 436 dopravních informací.

Na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu evidujeme za loňský rok 17 498 držitelů zbrojních průkazů, což je o 98 více než předloni. Vloni jsme řešili 69 přestupků fyzických a právnických osob, kdy celková výše uložených sankcí byla v hodnotě 28 000 korun. Jednalo se především o nedodržení povinnosti držitele zbrojního průkazu předložit zdravotní posudek po uplynutí doby stanovené zákonem. Loni jsme provedli 259 kontrolních akcí zaměřených na držitele zbrojních licencí, zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz a jiné.

Cizinecká policie: Od 4. října 2023 do 4. února 2024 byla v souladu s mimořádným opatřením ministerstva vnitra k dočasnému znovuzavedení ochrany na vnitřních hranicích České republiky se Slovenskou republikou prováděna namátková kontrola na 7 pozemních a 2 železničních hraničních přechodech, a to na vstupu do České republiky.

Zatímco v roce 2023 bylo zjištěno 533 případů nelegální tranzitní migrace, tak v roce 2024 byl zjištěn pouze 1 případ nelegální tranzitní migrace. Jednalo se o cizince, který pěší překročil státní hranici ze Slovenské republiky.

V roce 2024 bylo na území Zlínského kraje zjištěno 141 neoprávněně pobývajících cizinců. V převážné většině šlo o překročení doby povoleného pobytu.

Odbor cizinecké policie se i v roce 2024 podílel na chodu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině – KACPU, a to lustrací osob při podání žádosti o dočasnou ochranu na území České republiky, popř. pořízením fotografie nových žadatelů.

Povolování a prodlužování dočasné ochrany zajišťuje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

PRIORITY Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2025

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

viditelný dohled (kontrola osob a vozidel, přímý výkon služby), kontrola předepsané rychlosti, zranitelní účastníci silničního provozu (motorkáři, cyklisté, chodci), věnování se řízení, dohled na dálnicích, kontroly nákladní dopravy.

OBLAST CIZINECKÉ POLICIE

nelegální migrace, problematika nelegálního zaměstnávání cizinců.

OBLAST SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

mravnostní trestná činnost, hospodářská trestná činnost, kyberkriminalita.

29. ledna 2025, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

