Vyhodnocení bezpečnosti a vhodnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.

"všechna vyhodnocení bezpečnosti a vhodnosti PIT manévru v českých podmínkách provedených ve roce 2024 a v roce 2025"

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a formou kopií dokumentů, z nichž byly vyloučeny osobní údaje třetích osob a informace obsahující taktické a metodické postupy Policie České republiky, žadateli informace poskytla.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 16. 2. 2026

