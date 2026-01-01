Vyhodnocení bezpečnosti a vhodnosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
"všechna vyhodnocení bezpečnosti a vhodnosti PIT manévru v českých podmínkách provedených ve roce 2024 a v roce 2025"
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a formou kopií dokumentů, z nichž byly vyloučeny osobní údaje třetích osob a informace obsahující taktické a metodické postupy Policie České republiky, žadateli informace poskytla.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 16. 2. 2026