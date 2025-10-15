Výhodné zlato a byty - půjč peníze

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pod několika legendami vylákali miliony, kriminalisté je obvinili, tři jsou ve vazbě.
Čtveřici vypečených a výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinila vyšetřovatelka Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v těchto dnech. Obviněni jsou ze zvlášť závažných podvodů, spáchaných formou spolupachatelství. Dokázali od několika poškozených vylákat pod různými záminkami peníze a půjčky za zhruba 14 000 000 korun.
Tito podvodníci z Českobudějovicka používali vícero legend. Jedné poškozené například velmi výmluvně vysvětlovali, že je možné získat dědictví s byty v Praze, jen co budou vyplaceny dluhy, ať tedy půjčí peníze a hodně na tom vydělá. Poškozená žena na tuto legendu skočila a podvodníkům naposílala, jako půjčku přes 6 000 000 korun. Další poškozený se nachytal na legendu výhodné koupě vozidla Audi a koupě bytů v Praze. Přišel o 1 500 000 korun. S dalším poškozeným, kterého obrali o 4 000 000 korun sehráli legendu, že dokážou vyplatit nějaké kompromitující materiály, které by mohly být použity proti němu, například manželkou při rozvodu, nebo i jinak. Inkriminovaných „kompro“ balíčků mělo být několik, a tak poškozený platil a platil. (V takovém případě možného vydírání je potřeba se spíše obrátit na polici.) Dalšího poškozeného zase balamutili možným a velmi výnosným byznysem se zlatem. Vyšetřovatelka i kriminalisté předpokládají, že počet poškozených osob není konečný.
Při domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor zajistili kriminalisté finanční hotovost, několik set tisíc korun, dokumenty, výpočetní techniku, nahrávací zařízení v hodinkách a telefony. Vylákané peníze pravděpodobně pachatelé použili pro svoji potřebu. Vyšetřování pokračuje a u tří ze všech obviněných je vedeno vazebně.
Zatím zjištěné poškozené osoby tak podvedli celkem o 14 000 000 korun. Na tento závažný podvod pamatuje trestní zákoník možným odnětím svobody v délce pěti až deseti let.
