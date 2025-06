Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Výhodné investování se nekonalo

ORLICKOÚSTECKO – Místo zisku bude žena splácet půjčku.

Příběh je to možná až neuvěřitelný, přesto se stal. Vše začalo již v květnu, kdy seniorka z Orlickoústecka našla na sociální síti reklamu na výhodné investování. Reklama byla asi natolik lákavá, že se žena rozhodla investování vyzkoušet. Klikla na odkaz a vyplnila některé ze svých osobních údajů. O několik dní později jí kontaktoval muž, který si říkal Tomáš a naváděl poškozenou, co kde zadat, na co kde kliknout. Žena mu důvěřovala, tak dělala vše, jak jí řekl. Jelikož ale nedisponovala potřebnou hotovostí, která je nutná k investování, požádala v bance o úvěr ve výši 750.000 korun českých. Peníze následně vybrala v hotovosti a dle dalších instrukcí od pana Tomáše je předala neznámému kurýrovi. Když se poté žena podívala do aplikace, kterou si na základě rady od Tomáše stáhla do mobilu, viděla tam přírůstek peněz v řádu statisíců.

O několik dní později měla zainvestovat další peníze. Půjčila si znova, ale když peníze chtěla převést, zareagovala banka, která z důvodu podezření, že by se mohlo jednat o podvod, převod peněz zastavila. I v tuto chvíli měl Tomáš řešení a ženě poradil, ať peníze zase vybere v hotovosti a zase je předá „kurýrovi“. Štěstí v neštěstí bylo, že bankomat ženě takovou sumu nechtěl dát, musela by je vybrat jedině v několika výběrech a to se seniorce nechtělo. Další štěstí bylo, že poslat peníze na jiný bankovní účet na jméno dalšího cizího muže přišlo ženě už tak podezřelé, že žádné další peníze nikomu a nikam nepředala ani neposlala. Následně celou věc oznámila.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.

23. června 2025

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

