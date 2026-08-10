Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vyhodili jej, vrátil se a mstil
Mladého muže vykázali z hřiště. Vrátil se vybaven nožem a tyčí.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví.
V sobotu 8. srpna 2026 před třiadvacátou hodinou jsme na lince 158 přijali oznámení o fyzickém napadení dvou mužů v areálu fotbalového hřiště v obci Huzová na Olomoucku ze strany mladíka. Jednadvacetiletý muž posilněn alkoholem nejprve slovně pokřikoval po lidech kolem sebe, na což mu jeden z nich řekl, aby odešel domů se vyspat. Mladík s vulgární poznámkou odešel, ale zhruba za dvě hodiny se vrátil i s bojovnou náladou. Sedmadvacetiletý muž, který jej předtím vykázal se opět vydal mladíka vypovědět. Mladší muž jej však nečekaně napadl kuchyňským nožem a způsobil mu hluboké řezné rány v obličeji. Zraněnému muži přispěchal na pomoc druhý z hostů, který od útočníka schytal ránu tyčí do hlavy, po níž upadl na zem. Útočníka ještě chvíli pronásledoval zraněný pořezaný muž, ale agresor se po něm ještě ohnal nožem a pak utekl. Ne nadlouho. Policisté jej ještě před půlnocí vypátrali a zadrželi.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.
por. Mgr. Libor Hejtman
10. srpna 2026