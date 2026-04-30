Vyhlášení vítězů krajského kola Markétiny dopravní soutěže

Ocenění si převzali ti nejlepší, ale pochvalu si zaslouží úplně všichni. 

Součástí preventivních aktivit policie je také výtvarná a literární soutěž Markétina dopravní výchova. Letošní téma znělo „Bezpečně na železnici“, tedy jak se správně chovat v okolí tratí, na nádražích nebo na přejezdech.

Do soutěže se zapojily děti z různých škol a předvedly své umělecké nadání i znalost pravidel bezpečnosti. Jejich práce byly hodnoceny nejen z hlediska uměleckého, ale také z preventivního dopadu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje. Ocenění nedostali jen věcné dary, ale také speciální odměnu. Děti měly jedinečnou možnost prohlédnout si techniku dopravních policistů a dozvědět se více o jejich práci.

Vítězné práce postupují do celostátního kola, kde budou reprezentovat náš kraj, a my jim přejeme mnoho štěstí.

30. dubna 2026
por. Ing. Hana Hunkařová
policejní preventistka - stáž

