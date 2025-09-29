Policie České republiky  

Vyhlášení popisu věci - zahradní nářadí

Č. j. KRPK-3251-190/ČJ-2025-190372 

                                                                                                                                                                             JID: PCR19ETRfo28801421 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-3251-190/ČJ-2025-190372                                                                                                                Karlovy Vary 25. září 2025 
                                                                                                                                                                                                 Počet stran: 1
                                                                                      VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-87826/TČ-2017-190372,

                                                                                     v y h l a š u j i  p o p i s  v ě c í:

- sekera Fiskars
- sekera s dřevěným topůrkem
- nůžky
- kompresor černé barvy
- drtič větví
- černá plastová bedna s nářadím
- bedna s nářadím
- schůdky
- nůžky
- 2x kanystr s neznámou tekutinou

které byly v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěny při provedeném ohledání místa činu jako věcná stopa, jelikož majitel nebyl znám a tudíž je na tuto věc pohlíženo, jako na věc opuštěnou.

Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věcí přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366327.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

            Vyřizuje:                                                                                                                                                         mjr. Mgr. Pavel Čekan
por. Bc. Kristýna Zubzandová                                                                                                                                       vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 29.9.2025
Sejmuto dne: 29.3.2026

