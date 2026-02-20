Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhlášení popisu věci - obal na CD a klíče
Č. j. KRPK-95105-98/TČ-2025-190372
JID: PCR19ETRfo28999569
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-95105-98/TČ-2025-190372 Karlovy Vary 19. února 2026
Počet stran: 2
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-/TČ--190372,
v y h l a š u j i p o p i s v ě c í:
· Růžový obal na CD obsahující různá hudební CD
· svazek 6 klíčů z bílého kovu s dvěma čipy a dvěma visačkami oranžové barvy s nápisy "vstupní dveře" a "aparatnaja z.v."
· 13 klíčů (3x klíč ze žlutého kovu, 1x klíč z červeného kovu, 1x klíč ze zeleného kovu, 1x klíč z černého kovu, 7x klíč z bílého kovu) a modrá visačka "půda", modrá visačka "schránka", růžová visačka "mříž boční schody", zelená visačka "sklípek garáže", červená visačka "dolní sklep mříž", zelená visačka "půda strojovna" na kroužcích z bílého kovu a karabině
· svazek 5 klíčů z bílého kovu s oranžovou visačkou "sklep u wc" a bílou visačkou "vchod sklep zahrada" na kroužcích z bílého kovu
· svazek 6 klíčů - modrý klíč s označením Ultralite - Italy, bílý klíč s označením Titan -k5, červený klíč s označením Ultralite - Italy,žlutý klíč zn. FAB, 2x světlé klíče zn. FAB, vše na kovovém kroužku
· svazek 4 klíčů - 3 světlé klíče zn. FAB bez bližšího označení, modrý klíč se vzorem čtyřlístku, vše na kovovém kroužku
· zelený klíč s označením Ultralite - Italy - FB 19R
· světlý klíč s označením STAR KEY - FB 28R 14x
· žlutý kovový větší klíč s označením 41.
· plastová kartička se štítkem Denis Sliška
která byla v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěna při ohledání místa činu jako věcná stopa.
Vlastník výše popsané věci se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6-ti měsíců od vyhlášení popisu věci přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366330, 974366301.
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Dominik Bašta mjr. Mgr. Pavel Čekan
vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 20.2.2026
Sejmuto dne: 20.8.2026