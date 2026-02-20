Policie České republiky  

Karlovarský kraj

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci - obal na CD a klíče

Č. j. KRPK-95105-98/TČ-2025-190372 

                                                                                                                                                                              JID: PCR19ETRfo28999569 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
2. oddělení obecné kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-95105-98/TČ-2025-190372                                                                                                                Karlovy Vary 19. února 2026 
                                                                                                                                                                                                     Počet stran: 2

                                                                                         VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-/TČ--190372,

v y h l a š u j i  p o p i s  v ě c í:

· Růžový obal na CD obsahující různá hudební CD

· svazek 6 klíčů z bílého kovu s dvěma čipy a dvěma visačkami oranžové barvy s nápisy "vstupní dveře" a "aparatnaja z.v."

· 13 klíčů (3x klíč ze žlutého kovu, 1x klíč z červeného kovu, 1x klíč ze zeleného kovu, 1x klíč z černého kovu, 7x klíč z bílého kovu) a modrá visačka "půda", modrá visačka "schránka", růžová visačka "mříž boční schody", zelená visačka "sklípek garáže", červená visačka "dolní sklep mříž", zelená visačka "půda strojovna" na kroužcích z bílého kovu a karabině

· svazek 5 klíčů z bílého kovu s oranžovou visačkou "sklep u wc" a bílou visačkou "vchod sklep zahrada" na kroužcích z bílého kovu

· svazek 6 klíčů - modrý klíč s označením Ultralite - Italy, bílý klíč s označením Titan -k5, červený klíč s označením Ultralite - Italy,žlutý klíč zn. FAB, 2x světlé klíče zn. FAB, vše na kovovém kroužku

· svazek 4 klíčů - 3 světlé klíče zn. FAB bez bližšího označení, modrý klíč se vzorem čtyřlístku, vše na kovovém kroužku

· zelený klíč s označením Ultralite - Italy - FB 19R

· světlý klíč s označením STAR KEY - FB 28R 14x

· žlutý kovový větší klíč s označením 41.

· plastová kartička se štítkem Denis Sliška

která byla v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěna při ohledání místa činu jako věcná stopa.

Vlastník výše popsané věci se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6-ti měsíců od vyhlášení popisu věci přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366330, 974366301.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

nprap. Dominik Bašta                                                                                                                     mjr. Mgr. Pavel Čekan
vrchní inspektor                                                                                                                                  vedoucí oddělení 

Vyvěšeno dne: 20.2.2026
Sejmuto dne: 20.8.2026

