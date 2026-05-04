Vyhlášení popisu věci - nářadí Wera Werk, sekery Fiskars, akvarijní topítka s regulací, akumulátory Bosch, stavebnice Lego, pánve Tefal, žehličky na vlasy Philips, kontaktní gril Sencor, el. zubní kartáčeky Oral B, ložní povlečení Kronborg, oblečení, obuv
Č. j. KRPJ-49523/TČ-2026-161420
Č. j. KRPJ-49523/TČ-2026-161420 Žďár nad Sázavou 4. května 2026
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Obvodní oddělení Žďár nad Sázavou, Brněnská 23, 591 20 Žďár nad Sázavou dne 4.5.2026 ve věci přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
-3 ks momentový klíč Wera Werk Clic Torque A5 2,5-25Nm
-3 ks šroubovák Wera Werk KK 27XL
-1 ks momentový klíč Wera Werk Clic
-1 ks sada Wera Werk 8100 SC6 (28 tlg)
-1 ks sada klíčů plochých očkových Wera Werk 6000 Joker 4 (4ks v sadě)
-1 ks sada Wera Werk KK 400RA set1 (17 tlg)
-1 ks sada Wera Werk Tool-check plus 1 (39 tlg)
-1 ks sada Wera Werk Kraft form kompakt 838-RA-RMset1 (15tlg)
-2 ks sada Wera Werk 8100 SB6 (29 tlg)
-1 ks sada Wera Werk 8100 SC6 1/2 (28tlg)
-1 ks klíč hasák Wera Werk Joker 6004 M
-1 ks klíč hasák Wera Werk Joker 6004 L
-2 ks klíč plochý očkový klíč Wera Werk 15 SB
-4 ks klíč plochý očkový klíč Wera Werk 18 SB
-2 ks klíč plochý očkový klíč Wera Werk 19 SB
-8 ks ložní povlečení Kronborg - JYSK saténové povlečení 100% Erna Cotton saten duvet cover set double 200*220, 2*70,80/90 cm
-8 ks ložní povlečení Kronborg - JYSK saténové povlečení 100% Erna Cotton saten duvet cover set double 200*220, 2*70,80/90 cm (vzor čtverec-hnědé)
-2 ks žehlička na vlasy Philips straightener 8000 Sense IQ
-1 ks Reika Saku - dvouramenný držák na ručníky
-4 ks LED světla FUEVA 6 extralight tricolour lumen 1000
-2 ks sada kuchyňských nožů FISKARS EDGE (1bal/5ks)
-3 ks sekera FISKAR *13 - celá oranžová
-5 ks sekera FISKARS *14
-4 ks sekera FISKARS *18
-1 ks sekera FISKARS *24
-9 ks zahradní nůžky FISKAR purner bypass P90(26)
-7 ks zahradní nůžky FISKAR purner bypass P981
-2 ks akvarijní topítko s regulací thermokontrol EHEIM 300Watt
-3 ks akvarijní topítko s regulací thermokontrol EHEIM 250Watt
-2 ks akvarijní topítko s regulací thermokontrol EHEIM 150Watt
-1 ks akvarijní topítko s regulací thermokontrol EHEIM 125Watt
-2 ks akvarijní topítko s regulací thermokontrol EHEIM 50Watt
-1 ks akvarijní topítko s regulací thermokontrol EHEIM 25Watt
-1 ks univerzální čerpadlo EHEIM 3400
-5 ks vzduchová pumpa do akvária EHEIM Air 400
-3 ks elektronické plastové akvarijní topítko s termoregulací Aquael ultra heather 25
-1 ks stavebnice LEGO Botanicals - Tulipbouqet (576 dílků)
-1 ks stavebnice LEGO Technic - Bugatti (771 dílků)
-4 ks akumulátory BOSCH profesional 18 V 4AH (gba 18V)
-4 ks akumulátory BOSCH profesional 18 V 2AH (gba 18V)
-1 ks akumulátory BOSCH profesional 18 V 18AH (gba 18V)
-1 ks el. zubní kartáček Oral B série 3
-1 ks el. zubní kartáček Oral B série 2
-1 ks kontaktní gril SENCOR SBG 7030 BK
-1 ks digitální fotorámeček GOGEN 10,1 frame 20WIFI
-26 ks pánve TEFAL qiuck start průměr 28cm - s poškrábaným povrchem
-28 ks pánve TEFAL qiuck start průměr 24cm - s poškrábaným povrchem
-2 ks balení prací tablety ARIEL XXXL economy allin1 pods (50ks v bal.)
-4 ks ústní voda Listerin nefracheur 0,5l
-4 ks prostírání JYSK vallmoplace matt 33*42 cm šedé
-4 ks prostírání JYSK vallmoplace matt 33*42 cm TIDSEL - sv.hnědé
-8 ks kapsy pro kočky ONTARIO 90
-2 ks granule pro kočky ONTARIO 75g
-3 ks plechovky pro kočky ONTARIO 135 g
-3 ks pánské tepláky BOSS
-2 ks pánské tepláky Under Armour
-1 ks pánské tepláky ADIDAS
-1 ks černé dámské legíny
-2 ks ponožky ADIDAS bílé vel.S (1bal./3páry)
-5 ks ponožky ADIDAS bílé vel.M (1bal./3páry)
-1 ks ponožky ADIDAS bílé vel.L (1bal./3páry)
-9 ks pánská trika Under Armour -6ks šedá, 1ks zelená, 1ks černá, 1ks bílá barva
-2 ks pánská trika HUGO - 1ks hnědá, 1ks černá
-2 ks pánská trika PUMA
-3 ks pánská trika ADIDAS
-1 ks pánské triko Homer Simpson
-2 ks pánské kraťasy FIT FORCE
-1 ks pánské kraťasy LOTTO
-1 ks pánské kraťasy ADIDAS
-1 ks pánské kraťasy NIKE
-4 ks pánské kraťasy Under Armour
-7 párů pantofle CROCS - 4ks béžová, 2ks, šedá, 4ks zelená, 2ks bílá, 2ks modrá
-7 párů pantofle FILA - 4ks růžová, 4ks modrá, 4ks šedá, 2ks černá
-6 párů pantofle PUMA - 10ks černá, 2ks - růžová
-7 párů pantofle REEBOK - 8ks černá, 4ks bílá, 2ks hnědá
-2 páry sportovní obuvi New Balance
-1 pár sportovní obuvi O-ASICS
-5 párů sportovní obuvi HEAD - 8ks černá, 2ks oranžová
-10 párů sportovní obuvi SALOMON - 10ks černá, 6ks růžová, 4ks šedá
-5 párů sportovní obuvi Under Armour - 8ks černá, 2 ks modrá
-7 párů sportovní obuvi PUMA - 6ks bílá, 4ks růžová, 2ks béžová, 2ks černá
-5 párů sportovní obuvi NIKE - 4ks- černá, 4ks bílá, 2ks šedá
-10 párů sportovní obuvi ADIDAS - 8 ks černá, 4ks bílá, 2ks růžová, 4ks okrová motiv leoparda, 2ks zelené
Shora uvedené věci byly zajištěny při prohlídce jiných prostor a pozemků, uskutečněné 23.4.2026 a to se souhlasem uživatele předmětného motorového vozidla ze dne 23.4.2026. Věci byly pravděpodobně získány trestným činem a není známo komu patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Žďár nad Sázavou, Obvodní oddělení Žďár nad Sázavou, Brněnská 717/23, 591 20 Žďár nad Sázavou.
nprap. Miroslav Šťourač
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 04.05.2026
Sejmuto dne: 04.11.2026