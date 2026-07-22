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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci - motocykl KAWASAKI ZXT00E

Č. j. KRPK-90410-70/TČ-2025-190206 

                                                                                                                                                                          JID: PCR19ETRfo29222138 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
dopravní inspektorát Cheb 
Valdštejnova 4, 350 02 Cheb

Č. j. KRPK-90410-70/TČ-2025-190206                                                                                                                  Cheb 22. července 2026 
                                                                                                                                                                                                 Počet stran: 1

                                                                                              Vyhlášení popisu věci

Policejní orgán Policie České republiky, Územního odboru Cheb, dopravní inspektorát, Valdštejnova č. 4, Cheb dne 21.7.2026 ve věci dopravní nehody ze dne 12.11.2025, podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené pod spisovou značkou č.j. KRPK-90410-70/TČ-2025-190206,

vyhlašuji popis věci

která byla nalezena na místě dopravní nehody a do současné doby nebyl dostupnými prostředky zjištěn majitel věci, jedná se o následující věc:

- motocykl KAWASAKI ZXT00E, r.v. 2014, vin JKAZXT00EEA002790, oranžovo-černé barvy bez registračních značek

Majitel motocyklu se vyzývá, aby se do 3 let od vydání tohoto vyhlášení přihlásil na adresu Policie České republiky, Územní odbor Cheb, Dopravní inspektorát Cheb, Valdštejnova č. 4, 350 15 CHEB.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

nprap. Jana Dvořáková                                                                                                           npor. Mgr. Bc. Jan Pechan
vrchní inspektor                                                                                                                             vedoucí oddělení
tel: 974372256

Vyvěšeno dne: 22.7.2026
Sejmuto dne: 22.7.2029

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