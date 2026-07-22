Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhlášení popisu věci - motocykl KAWASAKI ZXT00E
Č. j. KRPK-90410-70/TČ-2025-190206
JID: PCR19ETRfo29222138
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
dopravní inspektorát Cheb
Valdštejnova 4, 350 02 Cheb
Č. j. KRPK-90410-70/TČ-2025-190206 Cheb 22. července 2026
Počet stran: 1
Vyhlášení popisu věci
Policejní orgán Policie České republiky, Územního odboru Cheb, dopravní inspektorát, Valdštejnova č. 4, Cheb dne 21.7.2026 ve věci dopravní nehody ze dne 12.11.2025, podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené pod spisovou značkou č.j. KRPK-90410-70/TČ-2025-190206,
vyhlašuji popis věci
která byla nalezena na místě dopravní nehody a do současné doby nebyl dostupnými prostředky zjištěn majitel věci, jedná se o následující věc:
- motocykl KAWASAKI ZXT00E, r.v. 2014, vin JKAZXT00EEA002790, oranžovo-černé barvy bez registračních značek
Majitel motocyklu se vyzývá, aby se do 3 let od vydání tohoto vyhlášení přihlásil na adresu Policie České republiky, Územní odbor Cheb, Dopravní inspektorát Cheb, Valdštejnova č. 4, 350 15 CHEB.
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
nprap. Jana Dvořáková npor. Mgr. Bc. Jan Pechan
vrchní inspektor vedoucí oddělení
tel: 974372256
Vyvěšeno dne: 22.7.2026
Sejmuto dne: 22.7.2029