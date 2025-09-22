Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhlášení popisu věci - LED svítilna
Č. j. KRPK-58656-64/TČ-2025-190372
JID: PCR19ETRfo28796153
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-58656-64/TČ-2025-190372 Karlovy Vary 22. září 2025
Počet stran: 1
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-58656/TČ-2025-190372,
v y h l a š u j i p o p i s v ě c i:
- LED svítilna černé barvy zn. SUREFIRE
která byla v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěna při provedeném ohledání místa činu jako věcná stopa, jelikož majitel nebyl znám a tudíž je na tuto věc pohlíženo, jako na věc opuštěnou.
Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věcí přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366474.
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Vyřizuje: mjr. Mgr. Pavel Čekan
por. Bc. Zdeněk Mikuš vedoucí oddělení
tel: 974366474
Vyvěšeno dne: 22.9.2025
Sejmuto dne: 20.3.2026