Vyhlášení popisu věci - LED svítilna

Č. j. KRPK-58656-64/TČ-2025-190372 

                                                                                                                                                                         JID: PCR19ETRfo28796153 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-58656-64/TČ-2025-190372                                                                                                             Karlovy Vary 22. září 2025 
                                                                                                                                                                                               Počet stran: 1
                                                                                            VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-58656/TČ-2025-190372,

                                                                                          v y h l a š u j i  p o p i s v ě c i:

- LED svítilna černé barvy zn. SUREFIRE

která byla v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěna při provedeném ohledání místa činu jako věcná stopa, jelikož majitel nebyl znám a tudíž je na tuto věc pohlíženo, jako na věc opuštěnou.

Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věcí přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366474.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.                 

Vyřizuje:                                                                                                                                                            mjr. Mgr. Pavel Čekan
por. Bc. Zdeněk Mikuš                                                                                                                                         vedoucí oddělení
tel: 974366474                                                                                                                                                                                

Vyvěšeno dne: 22.9.2025
Sejmuto dne: 20.3.2026

