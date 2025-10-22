Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vyhlášení popisu věci – finanční prostředky
Č. j. KRPB-201252-66/TČ-2025-060116-MIG
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Blansko
Obvodní oddělení policie Letovice
Masarykovo náměstí 17, 679 61 Letovice
Č. j. KRPB-201252-66/TČ-2025-060116-MIG Letovice 21. října 2025
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Blansko, Obvodní oddělení policie Letovice, Masarykovo náměstí 17, 679 61 Letovice dne 20.10.2025 ve věci majetkové trestné činnosti spáchané v obci Skrchov - Borová, okr. Blansko a Březová nad Svitavou, okr. Svitavy podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
1) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 100 HUF č. B 371 070481
2) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 100 HUF č. B 489 006105
3) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 100 HUF č. B 159 055914
4) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 500 HUF č. E 574 091550
5) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 500 HUF č. E 574 091560
6) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 500 HUF č. E 574 091559
7) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 500 HUF č. E 574 091556
8) bankovka cizí měny v nominální hodnotě 500 HUF č. E 574 091558
9) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. L05 429226
10) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. L11 995142
11) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. H11 292551
12) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. J47 261520
13) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. H17 773953
14) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. V11 276905
15) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. L05 204722
16) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. I65 684470
17) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. H28 717450
18) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. V15 392098
19) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. I04 486657
20) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. J29 714237
21) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. I39 937175
22) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. H89 097504
23) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. T43 685427
24) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. V19 184507
25) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. J34 938127
26) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. J46 118989
27) bankovka v nominální hodnotě 1.000,- Kč č. L08 440514
28) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. F26 676333
29) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. G22 409216
30) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. D18 036255
31) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. G10382392
32) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. T34154239
33) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. F45 916063
34) bankovka v nominální hodnotě 2.000,- Kč č. D90 424971
35) bankovka v nominální hodnotě 500,- Kč č. G17 471665
36) bankovka v nominální hodnotě 500,- Kč č. G62 935653
37) bankovka v nominální hodnotě 500,- Kč č. R47305892
38) bankovka v nominální hodnotě 500,- Kč č. R38 627120
39) bankovka v nominální hodnotě 200,- Kč č. W19 084503
40) bankovka v nominální hodnotě 200,- Kč č. K20 185593
41) bankovka v nominální hodnotě 200,- Kč č. M76 529699
42) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. Y08089612
43) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. Y09 208177
44) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. N83 809041
45) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. N64 154874
46) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. J06 276272
47) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S73 210794
48) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S82 426641
49) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S74 367448
50) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S82 450169
51) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S63 545234
52) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. Y28 949700
53) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. N77 668914
54) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S67 126138
55) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. N74 837559
56) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S71 209200
57) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. S67 447316
58) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. N83 199672
59) bankovka v nominální hodnotě 100,- Kč č. J84 420704
60) sedm mincí nominální hodnoty 50,- Kč
61) šest mincí nominální hodnoty 20,- Kč
62) dvě mince nominální hodnoty 10,- Kč
63) šest mincí nominální hodnoty 5,- Kč
64) osm mincí nominální hodnoty 2,- Kč
65) osm mincí nominální hodnoty 1,- Kč
která byla obviněnému podle § 79 tr. řádu odňata a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo komu věc patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Blansko, Obvodní oddělení policie Letovice, Masarykovo náměstí 17, 679 61 Letovice.
nprap. Gabriela Michálková:
npor. Radek Sperát, DiS.
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 22.10.2025
Sejmuto dne: 22.04.2026