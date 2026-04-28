Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhlášení popisu věci - elektronika, kolo, krabice
Č. j. KRPK-82513-156/TČ-2024-190372
JID: PCR19ETRfo29100909
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Karlovy Vary 28. dubna 2026
Počet stran: 2
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-82513/TČ-2024-190372,
v y h l a š u j i p o p i s v ě c í:
- 1 ks kolo zn. Specialized, bez bližšího označení, šedá barva, 2 blatníky
- šedá taška s obsahem: 1 plochý šroubovák, 1 modrý zavírací nůž, 3 klíč od vozidla nezj. značky, 5 zámků od vozidla (jeden z toho s klíčem), sada Imbus klíčů, el. kabel s konektorem
- papírová krabice s obsahem: černý batoh, 2 textilní červené podsedáky, 1 béžová deka, 2 cyklohelmy (červená a bílá), kávovar na kapsle Dolce Gusto, černá pánská bunda, 1 el. zařízení zn. Volker, 4 kabely, 1x CD, kniha s nápisem Adler, zápisník oranžové barvy, el. zařízení zn. Strong
- plastová přepravka s obsahem: 2 černé elektrokabely 36 2,5 mm, 1 krátký černý elektrokabel, 2 zásuvky modrobílé, 2x termohrnek, bílý ruční ventilátor, ruční sekerka v černém textilním pouzdře, tekutý podpalovač Flambit, červený plastový box, rychlovarná konvice, přenosná kempinková jídelní souprava, žlutá podložka, 3x prádelní šňůra zelené barvy, plastové nádobí, pumpička na jízdní kolo, 2 x siky kleště, 2x textilní popruh, šedý stahovací popruh, šedý stahovací popruh s kovovou sponou, 1 karabina, 2x stahovací gumový popruh s černými háky na konci, černý obal s příslušenstvím ke stanu, el. vázací pásky, poklička, černý deštník, šedý kšilt k helmě, černá papírová taška s kosmetikou (celkem 6 ks)
- 1 ks klíč od vozidla se znakem Opel s přívěskem znaku Opel, kovovým přívěskem s nápisem Madeira Portugal a plastovým štítkem s částečně nečitelným nápisem WG-15
- plastová bedna s nářadím – šroubováky, kleště, klíče, rukavice, baterku, zalamovací nůž
- 2 univerzální hladké planžety klíčů od motorových vozidel, redukční nástavec k připojení diagnostiky vozidla a další blíže nezjištěný elektro nástavec, oblepený izolační páskou, vše v uzavřeném černém textilním sáčku
- 1 ks tlačítkový mobilní telefon zn. Nokia, typ RM-840, model 301.1, IMEI 358338/05/480986/0
- 1 ks tlačítkový mobilní telefon zn. Nokia, model TA-1155, IMEI1 357686102088791, IMEI2 357686102588790
- 1 ks tlačítkový mobilní telefon zn. Aligátor, model D210, IMEI1 352401115118212, IMEI2 352401115118220
- USB flash disk černé barvy s modrým nápisem EMV
- papírová krabice s 3 ks leštícími kotouči (jeden nasazen do plastového nástavce), leštící pastou a samolepicími foliemi různých druhů a vzorů v počtu 7 ks, brusný papír, 2 ks znak Fiat,
které byly v průběhu prověřování podle ustanovení § 78 odst. 1 trestního řádu vydány a jelikož majitel není znám, je na tyto věci pohlíženo, jako na věci opuštěné.
Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věcí přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366474.
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
mjr. Mgr. Michaela Linderová
vrchní komisař
974366331
Vyvěšeno dne: 28.4.2026
Sejmuto dne: 28.10.2026