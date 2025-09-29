Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhlášení popisu věci - aku nářadí, svítilna, karimatka
Č. j. KRPK-3251-191/ČJ-2025-190372
JID: PCR19ETRfo28801466
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-3251-191/ČJ-2025-190372 Karlovy Vary 25. září 2025
Počet stran: 1
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-94374/TČ-2019-190372,
v y h l a š u j i p o p i s v ě c í:
- akuvrtačka Stanley
- akušroubovák Jysk
- čelová svítilna Energizer
- karimatka v oranžovém obalu
které byly v průběhu trestního řízení nalezeny, mohly být trestným činem získány, nebo jich mohlo být užito ke spáchání trestné činnosti a není známo, komu věci patří.
Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věcí přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366327.
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Vyřizuje: mjr. Mgr. Pavel Čekan
por. Bc. Kristýna Zubzandová vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 29.9.2025
Sejmuto dne: 29.3.2026