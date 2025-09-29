Policie České republiky  

Vyhlášení popisu věci - aku nářadí, svítilna, karimatka

Č. j. KRPK-3251-191/ČJ-2025-190372 

                                                                                                                                                                            JID: PCR19ETRfo28801466 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
2. oddělení obecné kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-3251-191/ČJ-2025-190372                                                                                                               Karlovy Vary 25. září 2025 
                                                                                                                                                                                                Počet stran: 1
                                                                                          VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-94374/TČ-2019-190372,

                                                                                        v y h l a š u j i  p o p i s  v ě c í:

- akuvrtačka Stanley
- akušroubovák Jysk
- čelová svítilna Energizer
- karimatka v oranžovém obalu

které byly v průběhu trestního řízení nalezeny, mohly být trestným činem získány, nebo jich mohlo být užito ke spáchání trestné činnosti a není známo, komu věci patří.

Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věcí přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366327.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

                         Vyřizuje:                                                                                                                                 mjr. Mgr. Pavel Čekan
         por. Bc. Kristýna Zubzandová                                                                                                                   vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 29.9.2025
Sejmuto dne: 29.3.2026

