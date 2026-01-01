Č. j. KRPA-97230-122/TČ-2026-001372
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor obecné kriminality 2. oddělení
Zenklova 212/17
180 00 Praha 8
Č. j. KRPA-97230-122/TČ-2026-001372 Praha 5. května 2026
Počet stran: 1
Vyhlášení popisu věci
Dne 31. 3. 2026 byly 2policejním orgánem 2. OOK SKPV Praha III Zenklova 212/17, Praha 8 v rámci provádění domovní prohlídky provedené ve věci zvlášť závažného zločinu loupeže dle § 173 odst. 1 z.č. 40/2009 Sb. pod shora uvedeným čj. zajištěny níže uvedené věci, které byly pravděpodobně získány trestným činem a jejich majitel není znám. Vzhledem k uvedenému policejní orgán v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 z.č. 141/196S Sb. vyhlašuje popis věci:
1) Mobilní telefon Apple iPhone IMEI: 353505808969407, kdy fragment emailu majitele je c.....@gmail.com
2) iPad Air v.č. JRVHRY6WJ6 včetně pouzdra s klávesnicí l.....@v......cz
Poškozený, nebo právoplatný majitel se tímto vyzývá, aby se ve lhůtě do šesti měsíců od tohoto vyhlášení o věci přihlásil po shora uvedeným čj. na 2. OOK SKPV Praha III Zenklova 212/17, Praha 8.
nprap. Martin Kopp
vrchní inspektor
974859350, 606797587
Na úřední desce vyvěšeno dne: 18. květen 2026
Z úřední desky sejmuto dne: 19. listopad 2026