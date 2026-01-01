Č. j. KRPA-390957-105/TČ-2025-001372
Č. j. KRPA-390957-105/TČ-2025-001372 Praha 6. května 2026
Vyhlášení popisu věci
Dne 11. března 2026 při realizaci zatčení podle § 69/3 tr. řádu, dobrovolně vydala Viktorie ŽIGOVÁ, nar. 19.01.2006 podle § 78/1 tr. řádu níže uvedenou věc, která byla pravděpodobně získána trestným činem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kdy jejich majitel není znám. Vzhledem k uvedenému policejní orgán v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 z.č. 141/1961 Sb. vyhlašuje popis věci:
1) klíček od vozidla BMW černé barvy s přívěskem stříbrné barvy ve tvaru číslice 5
Poškozený, nebo právoplatný majitel se tímto vyzívá, aby se ve lhůtě do šesti měsíců od tohoto vyhlášení o věci přihlásil po shora uvedeným čj. na 2. OOK SKPV Praha III Zenklova 212/17, Praha 8.
nprap. Daniel Berkman
vrchní inspektor
Na úřední desce vyvěšeno dne: 15. květen 2026
Z úřední desky sejmuto dne: 16. listopad 2026