Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPA-253593-203/TČ-2024-001377
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor obecné kriminality
7. oddělení
Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8
|
Č. j. KRPA-253593-203/TČ-2024-001377
|
Praha 21. července 2025
Počet stran: 1
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 7. oddělení, Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8 dne 21.07.2025 ve věci HÁJKOVÁ KRÁDEŽE NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
Mobilní telefon Apple iPhone 13 Pro, zlaté barvy, IMEI: 35829816707750
která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla získána trestným činem a není známo komu věc patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 7. oddělení, Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8.
por. Mgr. Michal Chocholka
komisař
tel.: 974859380