Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPA-253593-203/TČ-2024-001377 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor obecné kriminality
7. oddělení
Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8

Č. j. KRPA-253593-203/TČ-2024-001377

Praha 21. července 2025

Počet stran: 1

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 7. oddělení, Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8 dne 21.07.2025 ve věci HÁJKOVÁ  KRÁDEŽE NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci

Mobilní telefon Apple iPhone 13 Pro, zlaté barvy, IMEI: 35829816707750

která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla získána trestným činem a není známo komu věc patří.

Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j.  na adresu: služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 7. oddělení, Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8.

por. Mgr. Michal Chocholka
komisař              
tel.: 974859380         

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 