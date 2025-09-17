Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vydírání školáků v ranním autobuse
Hrozí mu až 4 roky vězení.
Náchodští kriminalisté zahájili trestní stíhání 25letého muže, který je obviněn z pokračujícího přečinu vydírání. K události došlo v úterý 16. září 2025 v ranních hodinách v linkovém autobuse na trase z Náchoda do Nového Města nad Metují.
Podle dosavadních zjištění muž nejprve oslovil mladistvého cestujícího a požadoval po něm peníze. Po zjištění obsahu peněženky mu pohrozil fyzickým útokem a použitím injekční stříkačky. Poškozený mu ze strachu vydal 30 Kč.
Později během jízdy se obviněný obrátil na jiného nezletilého cestujícího. Po odmítnutí požadavku na peníze mu pohrozil gestem naznačujícím podříznutí a úderem pěstí. I tento poškozený mu ze strachu vydal jednodolarovou bankovku a 15 Kč.
Oba školáci se následně přesunuli do přední části autobusu a informovali řidiče, který přivolal policii. Policisté podezřelého na místě zadrželi.
Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro pokračující přečin vydírání. V případě uznání viny hrozí obviněnému až čtyři roky odnětí svobody.
por. Karolína Macháčková
17.9.2025