Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vydělával si trestnou činností
Během 3 měsíců za sebou zanechal stopy ve 3 krajích.
Rychnovští kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili 29letého muže ze spáchání trestného činu loupeže a dvou skutků krádeží, kterých se měl dopustit od června do svého zadržení hned v několika krajích.
Obviněný se měl v prvním případě 20. června dopustit krádeže v chrudimské prodejně elektroniky, kde měl přestřihnout bezpečnostní kabel a odcizit tak mobilní telefon zn. Samsung za necelých 18 tisíc korun. Ve druhém případě dne 4. července v prodejně v Týništi nad Orlicí projevil zájem o koupi dalšího mobilního telefonu zn. Samsung v ceně okolo 4 tisíc korun. Při jeho prohlídce náhle vytáhl z kapsy slzotvorný sprej, který stříknul prodejci do obličeje a z prodejny i s telefonem utekl. Ve třetím případě se měl ve středu 6. srpna dopustit krádeže, tentokrát v Jindřichově Hradci, v prodejně se sportovními potřebami. Tam odcizil pánské tričko a dvoje sportovní boty za více než 4.000 korun. Hned druhý den ho však zadrželi kolegové v Jindřichově Hradci i s odcizeným zbožím, které měl částečně na sobě.
Trestné činnosti se obviněný muž dopouštěl opakovaně i přesto, že byl za převážně majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech potrestán. V rejstříku trestů má obviněný muž celkem 8 záznamů. Z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn ke konci dubna letošního roku.
Obviněný se ke všem třem skutkům přiznal a uvedl, že odcizené telefony následně prodal, a tak si vydělával peníze pro svoje osobní potřeby a na živobytí.
Kriminalisté v pátek 8. srpna podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a na obviněného uvalil vazbu. V případě pravomocného odsouzení obviněnému hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát se jeho pobyt za mřížemi může protáhnout až na 10 let.
11. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová