Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vydával se za zahraničního zpěváka

Z ženy vylákal téměř 3 miliony korun.

Benešovští kriminalisté v současné době šetří případ internetového podvodu, jehož obětí se stala 49letá žena z Benešovska. Ta se prostřednictvím sociálních sítí seznámila s mužem, který se vydával za známého zahraničního zpěváka. Pod záminkou romantického vztahu a plánovaného příjezdu do České republiky z ní postupně vylákal téměř 3 miliony korun.

K virtuálnímu seznámení mezi ženou a domělým zpěvákem došlo již ke konci loňského roku. Muž vystupoval na profilu pod jménem populárního zpěváka a používal zřejmě i jeho fotografie. Vše začalo konverzací o běžných věcech, postupně se ale vztah změnil v romantický a začala se plánovat i návštěva České republiky a pozdější přestěhování. Podvodník si postupně získával důvěru ženy častou komunikací a plánováním společné budoucnosti a svatby. V průběhu několika měsíců ji opakovaně žádal o finanční pomoc, nejprve o placení mobilního paušálu, aby spolu mohli komunikovat, později peníze potřeboval na údajné administrativní poplatky, pak i na cestu do České republiky a s tím spojené poplatky. Žena mu v dobré víře zaslala několik plateb v nemalých částkách, vzala si i půjčku na několik set tisíc korun a nakonec takto přišla o téměř 3 miliony korun, které z ní podvodník během několika měsíců vylákal.

Ženě začalo být vše podezřelé až ve chvíli, kdy už měl být muž na cestě do České republiky. Při přestupu v zahraničí se měl poškozené ozvat s tím, že musí zaplatit 30 tisíc Euro jako poplatek za pojištění pro vstup do Evropy. S tímto žena už nesouhlasila a pojala podezření, že se stala obětí podvodníka a vše nahlásila na policii. Kriminalisté z benešovského oddělení hospodářeské kriminality nyní případ šetří pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachateli v tomto případě může hrozit trest odnětí svobody až na 8 let.

Policie opakovaně varuje občany před podobnými praktikami, které jsou na internetu bohužel stále častější. Podvodníci často zneužívají identitu slavných osobností nebo vytvářejí falešné profily, aby vzbudili důvěru a emoce. Často se setkáváme i s případy, kdy se vydávají za policisty nebo pracovníky banky. Lidé by proto měli být velmi opatrní, komu na internetu sdělují osobní informace a komu posílají peníze.

DŮLEŽITÉ RADY:

Nikdy neposílejte peníze osobám, které jste osobně nikdy neviděli a neznáte je.

Buďte obezřetní vůči cizím profilům, nikdy nevíte, kdo se na druhé straně skutečně skrývá.

Pokud máte podezření, že jste se stali obětí podvodníka, neváhejte a obraťte se na policii.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

6. srpna 2025

vytisknout e-mailem