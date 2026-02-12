Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vydával se za kamaráda
Podvodem si přišel na bezmála 20 000 korun.
Na bezmála 20 000 korun si přišel tento týden podvodník, který přes Whatsapp kontaktoval poškozeného a vystupoval jako jeho kamarád. Požádal ho o zaslání peněz s tím, že je v nouzi a peníze vrátí. O chvíli později poškozený zjistil, že se jedná o podvod a obrátil se na policisty z obvodního oddělení České Budějovice - město.
Peníze po telefonické žádosti nikomu neposílejte. Tomu, kdo vás o ně žádá, zavolejte nebo se osobně přesvědčete, že dotyčný opravdu pomoc potřebuje a nejedná se o další z podvodných jednání.
12. února 2026