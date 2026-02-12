Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vydával se za kamaráda

Podvodem si přišel na bezmála 20 000 korun. 

Na bezmála 20 000 korun si přišel tento týden podvodník, který přes Whatsapp kontaktoval poškozeného a vystupoval jako jeho kamarád. Požádal  ho o zaslání peněz s tím, že je v nouzi a peníze vrátí. O chvíli později poškozený zjistil, že se jedná o podvod a obrátil se na policisty z obvodního oddělení České Budějovice - město. 

Peníze po telefonické žádosti nikomu neposílejte. Tomu, kdo vás o ně žádá, zavolejte nebo se osobně přesvědčete, že dotyčný opravdu pomoc potřebuje a nejedná se o další z podvodných jednání.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov,cz
12. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 