Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Výcvik pořádkových jednotek
Běžnou součástí policejní služby je neustálý výcvik všech policistů, kteří se musí připravit na zvládání jakýchkoliv situací, s kterými se mohou setkat při výkonu své služby. Nejinak tomu je i u speciálních útvarů policie, což jsou například speciální pořádková jednotka a pořádková jednotka.
Tyto útvary jsou povolávány do akce vždy, když je předpoklad většího počtu osob na různých společenských, kulturních akcích, shromáždění či jiného srocení více osob a za předpokladu, že by mohl být narušen veřejný pořádek nebo bezpečnost.
Ve dnech 19. a 28. května proběhly dvě větší součinnostní cvičení v prostoru bývalého vojenského letiště v Líních a gestorem těchto cvičení se stala Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Cvičení se zúčastnili policisté z plzeňské krajské pořádkové jednotky včetně členů antikonfliktního týmu, policisté ze sousedních krajských pořádkových jednotek Jihočeského a Karlovarského kraje, kolegové z oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a také družstva pořádkové jednotky Městské policie Plzeň. Pozvání na cvičení přijali a aktivně se ho zúčastnili bavorští policisté Bundespolizei BFE z Bayreuthu.
Při výcviku si policisté prošli tři stanoviště, na kterých si vyzkoušeli například postup při aktivním nebo pasivním odporu účastníků, nácvik použití donucovacích prostředků při zajišťování osob z davu, osvojili si základní činnosti družstev za využití služebních koní a kolové techniky, která je využívána ke zvládání davu. Dále si kolegové procvičili součinnost, komunikaci a koordinaci mezi jednotlivými družstvy pořádkových jednotek při zajištění veřejného pořádku v případech, kdy již došlo k jeho narušení.
Velké poděkování patří figurantům z řad našich budoucích kolegů, kteří jsou v současné chvíli na policejních školách a připravují se na aktivní službu.
Tato cvičení jsou velmi cennou zkušeností pro každého člena z pořádkové jednotky, neboť v reálných situacích se jim získané zkušenosti z výcviku vždy patřičně zúročí. Snahou je co nejkvalitněji policisty připravit do jejich aktivní služby a skutečného života. Na závěr bychom chtěli kolegům popřát, aby veškeré situace, které jim policejní život přinese, zvládli bez jakýchkoliv komplikací, šrámů a vždy se vrátili ve zdraví domů ke svým rodinám.
por. Eva Červenková
3. června 2026