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Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výcvik pořádkových jednotek

Běžnou součástí policejní služby je neustálý výcvik všech policistů, kteří se musí připravit na zvládání jakýchkoliv situací, s kterými se mohou setkat při výkonu své služby. Nejinak tomu je i u speciálních útvarů policie, což jsou například speciální pořádková jednotka a pořádková jednotka. 

Tyto útvary jsou povolávány do akce vždy, když je předpoklad většího počtu osob na různých společenských, kulturních akcích, shromáždění či jiného srocení více osob a za předpokladu, že by mohl být narušen veřejný pořádek nebo bezpečnost.

Ve dnech 19. a 28. května proběhly dvě větší součinnostní cvičení v prostoru bývalého vojenského letiště v Líních a gestorem těchto cvičení se stala Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Cvičení se zúčastnili policisté z plzeňské krajské pořádkové jednotky včetně členů antikonfliktního týmu, policisté ze sousedních krajských pořádkových jednotek Jihočeského a Karlovarského kraje, kolegové z oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a také družstva pořádkové jednotky Městské policie Plzeň. Pozvání na cvičení přijali a aktivně se ho zúčastnili bavorští policisté Bundespolizei BFE z Bayreuthu.

Při výcviku si policisté prošli tři stanoviště, na kterých si vyzkoušeli například postup při aktivním nebo pasivním odporu účastníků, nácvik použití donucovacích prostředků při zajišťování osob z davu, osvojili si základní činnosti družstev za využití služebních koní a kolové techniky, která je využívána ke zvládání davu. Dále si kolegové procvičili součinnost, komunikaci a koordinaci mezi jednotlivými družstvy pořádkových jednotek při zajištění veřejného pořádku v případech, kdy již došlo k jeho narušení.

 Velké poděkování patří figurantům z řad našich budoucích kolegů, kteří jsou v současné chvíli na policejních školách a připravují se na aktivní službu.

Tato cvičení jsou velmi cennou zkušeností pro každého člena z pořádkové jednotky, neboť v reálných situacích se jim získané zkušenosti z výcviku vždy patřičně zúročí. Snahou je co nejkvalitněji policisty připravit do jejich aktivní služby a skutečného života. Na závěr bychom chtěli kolegům popřát, aby veškeré situace, které jim policejní život přinese, zvládli bez jakýchkoliv komplikací, šrámů a vždy se vrátili ve zdraví domů ke svým rodinám.

por. Eva Červenková
3. června 2026

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Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

Výcvik pořádkových jednotek

Výcvik pořádkových jednotek 

Detailní náhled

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