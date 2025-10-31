Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výcvik policistů na podbořanském gymnáziu
V rámci metodicko-taktického cvičení se zapojily všechny složky IZS včetně velitele policie.
V dopoledních hodinách 31. října proběhlo metodicko-taktické cvičení, které mělo za úkol ověřit akceschopnost policie a dalších složek integrovaného záchranného systému při mimořádné události. Prověřovala se nejen koordinace policistů na místě zásahu, ale i činnost pedagogů v případě takto závažné události. Z tohoto důvodu bylo možné vidět u budovy podbořanského gymnázia velké množství policejních, hasičských a zdravotnických vozidel.
K9 Toto cvičení bylo zaměřeno na problematiku případného útoku ze strany ozbrojených pachatelů s velkým počtem zraněných a usmrcených osob, přičemž se do něj zapojilo hned několik policejních oddělení z celého okresu včetně velitele policie a prvosledových hlídek z Oddělení hlídkové služby Postoloprty. Tito policisté zařazeni do zmíněné funkce mají na místě mimořádné události řadu povinností. Ty nejdůležitější jsou koordinace sil a prostředků, plynulé předávání nově nabytých informací zasahujícím policistům a kooperujícím složkám IZS (Integrovaného Záchranného Systému). To je pouze zevrubný výčet činnosti velitelů policie, jenž tuto funkci „koordinátora“ vykonávají navíc při své práci.
Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stává realitou. Doufáme, že se situace podobná té z dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Cvičení potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému fungují na vysoce profesionální úrovni, ale především, že jsou schopné spolu efektivně komunikovat a koordinovat svou činnost.
31. října 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraj