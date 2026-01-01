Výbušný nález

Policie České republiky  

Do akce byli přivoláni pyrotechnici. 

V minulém týdnu pracovníci obce Březová na Uherskobrodsku narazili při čištění kanálu na tři podezřelé předměty, proto se správně obrátili na policii. Bagrista při výkopové práci dokonce jeden z nich nevědomky naložil na korbu nákladního vozidla i s ostatní zeminou. Dle přivolaného pyrotechnika se jednalo o minometné granáty rumunské výroby. Všechny tři nebezpečné kousky si pyrotechnik odvezl k odborné likvidaci.

V případě nálezu předmětu připomínajícího munici s ním nijak nemanipulujte, vzdalte se do bezpečného prostoru a neprodleně kontaktujte policii na lince 158.

9. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

