Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výbušný nález
Do akce byli přivoláni pyrotechnici.
V minulém týdnu pracovníci obce Březová na Uherskobrodsku narazili při čištění kanálu na tři podezřelé předměty, proto se správně obrátili na policii. Bagrista při výkopové práci dokonce jeden z nich nevědomky naložil na korbu nákladního vozidla i s ostatní zeminou. Dle přivolaného pyrotechnika se jednalo o minometné granáty rumunské výroby. Všechny tři nebezpečné kousky si pyrotechnik odvezl k odborné likvidaci.
V případě nálezu předmětu připomínajícího munici s ním nijak nemanipulujte, vzdalte se do bezpečného prostoru a neprodleně kontaktujte policii na lince 158.
9. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.