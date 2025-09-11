Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výbuch salámu a munice ve sběrně
V jihočeském kraji se policisté na lince 158 nenudí.
Dva, dosti neobvyklé, možná i trochu úsměvné případy, byť spojené s jistým nebezpečím, řešili jihočeští policisté v těchto dnech.
Koncem srpna trochu překvapil policisty na lince 158 telefonát o nalezené válečné munici. Nebyl to běžný nález někde na půdě nebo v lese. Policisté zjistili, že jistí „odborníci“ z Temelína našli při úklidu domu munici. Možná s vidinou „velkého“ zisku si munici naložili a odvezli do sběrných surovin. Personál přivezením neznámé munice překvapili, ten však nezaváhal a s nálezem je poslal mimo objekt, aby zde počkali v bezpečné vzdálenosti na policii. Podle přivolaného pyrotechnika na místo, šlo naštěstí o nefunkční kousky. Nicméně toto chování a manipulace s nalezenou municí je velmi nebezpečné.
Vždy platí nijak s nálezem nemanipulovat, držet se v bezpečné vzdálenosti a přivolat polici!
Z Volar ve středu oznámili z jednoho obchodu explozi či výbuch ve skladu a také snad zápach jako při úniku plynu. Rána ze skladu byla potvrzena, obchod evakuoval lidi i zaměstnance. Co se nakonec zjistilo? Opravdu něco explodovalo, ale byla to velká „štangle“ salámu pro čtyřnohé mazlíčky. Zápach také byl, ale nikoliv zemního plynu 😊.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz
11. září 2025