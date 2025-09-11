Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výbuch salámu a munice ve sběrně

V jihočeském kraji se policisté na lince 158 nenudí. 

Dva, dosti neobvyklé, možná i trochu úsměvné případy, byť spojené s jistým nebezpečím, řešili jihočeští policisté v těchto dnech.

Koncem srpna trochu překvapil policisty na lince 158 telefonát o nalezené válečné munici. Nebyl to běžný nález někde na půdě nebo v lese. Policisté zjistili, že jistí „odborníci“ z Temelína našli při úklidu domu munici. Možná s vidinou „velkého“ zisku si munici naložili a odvezli do sběrných surovin. Personál přivezením neznámé munice překvapili, ten však nezaváhal a s nálezem je poslal mimo objekt, aby zde počkali v bezpečné vzdálenosti na policii. Podle přivolaného pyrotechnika na místo, šlo naštěstí o nefunkční kousky. Nicméně toto chování a manipulace s nalezenou municí je velmi nebezpečné.

Vždy platí nijak s nálezem nemanipulovat, držet se v bezpečné vzdálenosti a přivolat polici!

Z Volar ve středu oznámili z jednoho obchodu explozi či výbuch ve skladu a také snad zápach jako při úniku plynu. Rána ze skladu byla potvrzena, obchod evakuoval lidi i zaměstnance. Co se nakonec zjistilo? Opravdu něco explodovalo, ale byla to velká „štangle“ salámu pro čtyřnohé mazlíčky. Zápach také byl, ale nikoliv zemního plynu 😊.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

11. září 2025

Munice Temelín

Munice Temelín 

Munice Temelín 2

Munice Temelín 2 

